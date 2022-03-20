Оккупанты не смогут установить власть на занятых территориях

Разведка российских оккупантов пришла к выводу, что в связи с мощным сопротивлением украинцев установить пророссийскую власть на временно подконтрольных оккупантам территориях невозможно. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 19 марта.

Там напомнили, что идут 24-е сутки героического противостояния украинского народа полномасштабной вооруженной агрессии РФ.

Оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Защитники Украины надежно удерживают рубежи обороны, сосредоточив главные усилия вокруг стратегически важных городов – Киева, Чернигова, Харькова, Мариуполя, Николаева, и заставляют врага отказаться от продолжения наступления, сообщили в Генштабе.

Противник не выполнил поставленные кремлевским руководством задачи: окружение Киева, выход на административные границы Донецкой и Луганской областей и установление контроля над левобережной частью Украины.

"Даже враждебная разведка пришла к выводу, что в связи с сильным сопротивлением украинцев установить пророссийские власти на временно подконтрольных оккупантам территориях невозможно", – сказано в сообщении.

Враг не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Вместе с тем, российские войска продолжают нести значительные потери, отметили в руководстве ВСУ. Отдельные подразделения морской пехоты из временно оккупированного Крыма, по данным Генштаба, потеряли до 90% личного состава, резервов для восстановления потерь нет.

Наблюдаются попытки укомплектовать роты для отправки в Украину за счет откомандированных из других воинских частей. В этих подразделениях более 20 человек написали рапорты об отказе участвовать в войне против Украины, к "отказникам" применяются репрессивные методы воздействия.

Согласно сводке, в течение последних дней на Николаевском направлении вражеские подразделения, которые были укомплектованы за счет мобилизации в ОРДЛО, также понесли существенные потери. За двое суток боев безвозвратные потери противника составили более 200 человек, остальные деморализованы и отказываются участвовать в боевых действиях. Мобилизированные обвиняют российское командование в использовании их для "разведки боем", чтобы выявить позиции ВСУ.

В Луганскую областную больницу, по данным Генштаба, ежедневно прибывают рефрижераторы с грузом 200. Это тела солдат 2-го армейского корпуса, который несет значительные потери. Возле райисполкомов выстроились очереди родственников погибших за справками о смерти.

Кроме того, оккупанты продолжают распространять фейки о якобы лояльном отношении к ним местного украинского населения. Вместе с тем, в Черниговской области жители отказались брать "гуманитарную помощь" из рук россиян. То же самое происходит в Киевской и Херсонской областях.