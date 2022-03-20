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Новости
Украина
19 марта 22, 22:13
Главнокомандующий ВСУ – политикам: Не мешайте!
Валерий Залужный
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Валерий Залужный отметил, что каждый должен заниматься своим делом, а желающих защищать страну пригласил в ряды Вооруженных Сил.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к политикам, находящимся в тыловых городах, и призвал не унижать украинских защитников своими "экспертными оценками". Об этом он написал в Facebook.

"Хочу обратиться к политикам, которые, находясь в тыловых городах, рассказывают об "измене" и делают "оценки" оперативной обстановки. Своими безответственными заявлениями, вроде, противник вроде бы без проблем взял или что якобы готовится сдача страны, вы оскорбляете наших воинов", - говорится в сообщении.

По словам Залужного, ВСУ героически противостоят врагу.

"Мы остановили противника по всем направлениям. Мы нанесли им такие потери, которых они никогда не видели и не могли представить. Об этом знают все украинцы. Об этом знает мир. Обращаюсь к вам: не унижайте наших защитников своими "экспертными оценками", - заявил Главнокомандующий ВСУ.

Он отметил, что каждый должен заниматься своим делом.

"Мы защищаем Украину. Вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам. Желающих защищать страну приглашаю в ряды Вооруженных Сил", - подчеркнул Залужный.

Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженных Сил Украины назвал оборону Киева стратегической задачей, и заверил, что Киев выстоит.
Korrespondent
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