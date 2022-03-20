Минобороны озвучило зарплаты военных

В Украине на время боевых действий подняли зарплаты военнослужащим. Ежемесячные денежные вознаграждения бойцов Сухопутных войск Украины, принимающих участие в боях, выросли до 133 тысяч грн. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Так, зарплата стрелка составляет 113 244 грн, зарплата командира танка -116 459 грн, зарплата главного сержанта роты - 116 928 грн, зарплата командира батальона - 124 362 грн, зарплата командира бригады - 132 962 грн.

Для тех, кто не принимает участие в боевых действиях, зарплаты составляют от 43 до 63 тысяч гривен.

Заявки на зарплату подает в Минобороны военная часть. Далее ведомство начисляет выплаты.





Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил зарплату военным до 100 тысяч гривен в месяц.



