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Новости
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19 марта 22, 22:16
Минобороны озвучило зарплаты военных
война в Украине
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На время военного положения для тех, кто принимает участие в боевых действиях, сумма выплат в месяц - от 113 до 133 тыс. грн. Для тех, кто не принимает – от 43 до 63 тыс. грн.

В Украине на время боевых действий подняли зарплаты военнослужащим. Ежемесячные денежные вознаграждения бойцов Сухопутных войск Украины, принимающих участие в боях, выросли до 133 тысяч грн. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Так, зарплата стрелка составляет 113 244 грн, зарплата командира танка -116 459 грн, зарплата главного сержанта роты - 116 928 грн, зарплата командира батальона - 124 362 грн, зарплата командира бригады - 132 962 грн.

Для тех, кто не принимает участие в боевых действиях, зарплаты составляют от 43 до 63 тысяч гривен.

Заявки на зарплату подает в Минобороны военная часть. Далее ведомство начисляет выплаты.

Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил зарплату военным до 100 тысяч гривен в месяц.
Korrespondent
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