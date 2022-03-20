Оккупанты насильно вывозят мариупольцев на территорию РФ

За последнюю неделю российские оккупанты насильно вывезли на территорию России несколько тысяч жителей Мариуполя. Там они прошли через фильтрационные лагеря, сообщает Мариупольский горсовет.

Согласно сообщению, оккупанты незаконно вывозили людей из Левобережного района города и укрытия в здании спорт-клуба, где от постоянных бомбардировок прятались более тысячи человек (преимущественно женщины и дети).

В этих районах шли боевые действия. В целях сохранения жизней мариупольцев, по данным горсовета, ВСУ отошли от мест массового скопления людей, чем и воспользовался агрессор.

"Известно, что захваченных мариупольцев вывозили в фильтрационные лагеря, где оккупанты проверяли телефоны и документы людей. После проверки часть мариупольцев перенаправляли в отдаленные города россии, судьба других остается неизвестной", – сказано в сообщении.

"То, что сегодня делают оккупанты – знакомо старшему поколению, которое застало ужасные события Второй мировой войны, когда нацисты насильственно вывозили людей. Сложно представить, чтобы в 21 веке людей насильственно увозили в другую страну. Мало того, что русские войска уничтожают наш мирный Мариуполь, они пошли еще дальше и начали вывозить мариупольцев. Все военные преступления со стороны россии должны получить жесточайшее наказание", – сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.