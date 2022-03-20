В СНБО показали новые фейки РФ

Центр противодействия дезинформации при СНБО сделал подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые российский агрессор продуцировал в течение 19 марта.





- РФ, вероятно, заминировала отдельные участки Черного моря для блокировки одесского порта со стороны Босфора. При этом враг использует тактику "чужого флага", пытаясь обвинить в военных преступлениях Украину.





- Война России против Украины продолжается уже восемь лет, а не 25 дней.





- Во время очередного брифинга министерства обороны России была озвучена информация о якобы подготовке полком Нацгвардии "Азов" серии терактов против сотрудников дипломатических представительств США и других стран во Львове для создания рычагов влияния на страны НАТО по закрытию неба над Украиной.