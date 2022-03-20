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Украина
19 марта 22, 22:48
В СНБО показали новые фейки РФ
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Центр противодействия дезинформации при СНБО сделал подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов РФ за 19 марта

Центр противодействия дезинформации при СНБО сделал подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые российский агрессор продуцировал в течение 19 марта.

- Россия продолжает распространять фейковые карты продвижения оккупационных войск по территории Украины. 

- РФ, вероятно, заминировала отдельные участки Черного моря для блокировки одесского порта со стороны Босфора. При этом враг использует тактику "чужого флага", пытаясь обвинить в военных преступлениях Украину. 

- Война России против Украины продолжается уже восемь лет, а не 25 дней. 

- Во время очередного брифинга министерства обороны России была озвучена информация о якобы подготовке полком Нацгвардии "Азов" серии терактов против сотрудников дипломатических представительств США и других стран во Львове для создания рычагов влияния на страны НАТО по закрытию неба над Украиной. 
liga.net
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