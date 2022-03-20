Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
19 марта 22, 22:55
Украину покинули 11 сотрудников посольства Беларуси
Беларусь
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Беларуских военных хотят переодеть в российскую форму для войны с Украиной

Украину покинули 11 сотрудников посольства Беларуси. Об этом сообщил посол Беларуси Игорь Соколов, передает Еврорадио.

Он пожаловался, что его машину отправили на полный досмотр. Соколов утверждает, что осматривалась внутренняя обшивка машины и его личные вещи.

Мы заехали 18 марта в 13:30 на пункт пропуска. Я выехал в 20:00, а последний наш сотрудник выехал сегодня в 09:00, – сказал он.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко опубликовал видео, как по его поручению пограничник пытался передать Соколу мешочек с монетками. Пограничник сказал, что это 30 серебренников, и попросил передать их главе Погранкомитета Беларуси Анатолию Лаппо.


СПРАВКА. Выражение "30 серебренников" означает плату за предательство. В Новом Завете за такую сумму Иуда Искариот предал Иисуса Христа.

Беларусь, несмотря на заверения местного диктатора Александра Лукашенко, что РФ никогда не нападет на Украину с беларуской территории, предоставила плацдарм Кремлю для вторжения в Украину с севера.

Генштаб ВСУ предупреждает, что остается высокой вероятность провокаций спецслужб РФ на беларуско-украинской границе. По данным СНБО, беларуских военных хотят переодеть в российскую форму для войны с Украиной. 

Российские дипломаты выехали из Украины 23 февраля. 
Рано утром 24 февраля российские войска вторглись на украинскую территорию.
liga.net
Ещё по теме:
Почему Медведев наехал на Зеленского в своей статье
Вашингтон ввел визовые санкции против Беларуси
Зеленский рассказал, как можно завершить войну
Арестович – белорусам: "Мы не собираемся с вами воевать"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Морская пехота из Крыма потеряли до 90% личного состава
noimageВ СНБО показали новые фейки РФ
noimageОккупанты насильно вывозят мариупольцев на территорию РФ
noimageМинобороны озвучило зарплаты военных
noimageГлавнокомандующий ВСУ – политикам: Не мешайте!
Лента новостей