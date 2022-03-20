Украину покинули 11 сотрудников посольства Беларуси. Об этом сообщил посол Беларуси Игорь Соколов, передает Еврорадио.

Он пожаловался, что его машину отправили на полный досмотр. Соколов утверждает, что осматривалась внутренняя обшивка машины и его личные вещи.

Мы заехали 18 марта в 13:30 на пункт пропуска. Я выехал в 20:00, а последний наш сотрудник выехал сегодня в 09:00, – сказал он.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко опубликовал видео, как по его поручению пограничник пытался передать Соколу мешочек с монетками. Пограничник сказал, что это 30 серебренников, и попросил передать их главе Погранкомитета Беларуси Анатолию Лаппо.