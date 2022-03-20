Украину покинули 11 сотрудников посольства Беларуси. Об этом сообщил посол Беларуси Игорь Соколов, передает Еврорадио.
Он пожаловался, что его машину отправили на полный досмотр. Соколов утверждает, что осматривалась внутренняя обшивка машины и его личные вещи.
Мы заехали 18 марта в 13:30 на пункт пропуска. Я выехал в 20:00, а последний наш сотрудник выехал сегодня в 09:00, – сказал он.
Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко опубликовал видео, как по его поручению пограничник пытался передать Соколу мешочек с монетками. Пограничник сказал, что это 30 серебренников, и попросил передать их главе Погранкомитета Беларуси Анатолию Лаппо.
Беларусь, несмотря на заверения местного диктатора Александра Лукашенко, что РФ никогда не нападет на Украину с беларуской территории, предоставила плацдарм Кремлю для вторжения в Украину с севера.Генштаб ВСУ предупреждает, что остается высокой вероятность провокаций спецслужб РФ на беларуско-украинской границе. По данным СНБО, беларуских военных хотят переодеть в российскую форму для войны с Украиной.