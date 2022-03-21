Оккупанты расстреляли дом престарелых: погибли 56 человек

В городе Кременная Луганской области российские оккупанты расстреляли в упор из танка дом престарелых. Это произошло 11 марта, а сейчас стало известно о 56 погибших, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
По словам Гайдая, добраться до места трагедии до сих пор невозможно.
Он отметил, что дом престарелых оккупанты обстреляли цинично и преднамеренно – просто подогнали танк, поставили напротив здания и стали стрелять.
"Те, кто доживал свой век в доме – 56 человек, погибли на месте. Выживших, а это 15 человек, оккупанты похитили и вывезли на оккупированную территорию в Сватово в областной гериатрический интернат", – сообщил Гайдай.За минувшие сутки, 19 марта, из-за обстрелов оккупантов в Рубежном и Северодонецке были разрушены 24 дома.