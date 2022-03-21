Оккупанты расстреляли дом престарелых: погибли 56 человек

В городе Кременная Луганской области российские оккупанты расстреляли в упор из танка дом престарелых. Это произошло 11 марта, а сейчас стало известно о 56 погибших, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По словам Гайдая, добраться до места трагедии до сих пор невозможно.

Он отметил, что дом престарелых оккупанты обстреляли цинично и преднамеренно – просто подогнали танк, поставили напротив здания и стали стрелять.

"Те, кто доживал свой век в доме – 56 человек, погибли на месте. Выживших, а это 15 человек, оккупанты похитили и вывезли на оккупированную территорию в Сватово в областной гериатрический интернат", – сообщил Гайдай.





В Рубежном погибли три человека, из них – двое детей. Еще двое пострадали, в том числе ребенок.





По всей Луганской области продолжаются серьезные бои. Не имея успеха на поле боя, российские войска обстреливают все подконтрольные Украине населенные пункты области, терроризируя гражданских.





Оккупантам удалось частично захватить Рубежное, однако, по словам Гайдая, через несколько дней город удастся освободить.