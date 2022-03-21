На ЧАЭС впервые со дня захвата провели ротацию персонала

20 марта удалось провести частичную ротацию персонала Чернобыльской АЭС и эвакуацию находившихся на территории оккупированной станции лиц. Персонал находился на станции около 600 часов.

Об этом говорится в Facebook-сообщении Государственного специализированного предприятия Чернобыльской АЭС.

В частности, сегодня удалось вывезти 64 человека:

Взамен эвакуированному персоналу ЧАЭС отправились 46 добровольцев-работников станции выполнять служебные обязанности и обеспечивать функционирование предприятия.

Персонал находился на рабочих местах около 600 часов, выполняя свои профессиональные обязанности и поддерживая уровень безопасности.





1 марта МВД сообщило, что российские оккупанты получают значительное внешнее и внутреннее облучение в Чернобыльской зоне отчуждения.





С 9 марта ЧАЭС была отрезана от снабжения электроэнергией из-за повреждений линий электропередач оккупантами.





13 марта украинские специалисты отремонтировали одну из ЛЭП и за день ЧАЭС должны были подключиться к электросети. Уже на следующий день оккупанты снова повредили ЛЭП: ЧАЭС так и не успели подключить к электросети. С обеда





14 марта украинские специалисты приступили к работе по подключению АЭС к электросети и вновь ее возобновили .