На ЧАЭС впервые со дня захвата провели ротацию персонала

20 марта удалось провести частичную ротацию персонала Чернобыльской АЭС и эвакуацию находившихся на территории оккупированной станции лиц. Персонал находился на станции около 600 часов.
Об этом говорится в Facebook-сообщении Государственного специализированного предприятия Чернобыльской АЭС.
В частности, сегодня удалось вывезти 64 человека:50 человек сменного персонала ЧАЭС, 9 служащих Национальной гвардии Украины (8 женщин и 1 онкобольной), служащего Государственной службы чрезвычайных ситуаций, 4 сталкера.
Взамен эвакуированному персоналу ЧАЭС отправились 46 добровольцев-работников станции выполнять служебные обязанности и обеспечивать функционирование предприятия.
Персонал находился на рабочих местах около 600 часов, выполняя свои профессиональные обязанности и поддерживая уровень безопасности.Российские оккупанты взяли под контроль Чернобыльскую АЭС еще 25 февраля – во второй день полномасштабного вторжения.