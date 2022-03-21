Зеленский отреагировал на требования РФ

Украина не пойдет на компромиссы, связанные с ее территориальной целостностью и суверенитетом. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью CNN в воскресенье, 20 марта.





Журналист спросил Зеленского о требованиях России, в том числе относительно признания Крыма частью России, а территорий ОРДЛО - независимыми государствами, а также гарантий того, что Украина никогда не станет членом НАТО.





"Есть компромиссы, к которым мы не можем быть готовы как независимое государство", - пояснил Зеленский.





"Никаких компромиссов, связанных с нашей территориальной целостностью и нашим суверенитетом, и об этом говорил украинский народ. Они не встречали российских солдат с букетами цветов, они встречали их храбро, они встречали их с оружием в руках", - подчеркнул президент.





Зеленский напомнил, что Россия "не может насильно завоевать расположение граждан другой страны".





"Нельзя силой заставить президента другой страны признать что-либо", - пояснил Зеленский.





Наконец, Зеленский сказал, что готов вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, но предупредил, что, если все попытки переговоров потерпят неудачу, это может означать, что борьба между двумя странами приведет к "третьей мировой войне".





"Я готов к переговорам с ним. Я был готов последние два года. И я думаю, что без переговоров мы не сможем закончить эту войну", - резюмировал Зеленский.





Ранее в пятницу глава российской делегации на переговорах о прекращении войны Владимир Мединский заявил о якобы сближении позиций сторон по темам нейтрального статуса Украины и ее невступление в НАТО.





Позже в ОП ответили на заявления РФ о сближении позиций. Украинские позиции неизменны и в них входят прекращение огня, вывод войск и жесткие гарантии безопасности, отметил Михаил Подоляк.



