Байден не посетит Украину во время визита в ЕС

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Главный фокус этой поездки Байдена будет сконцентрирован на продолжении сплочения мира на поддержке украинского народа и против вторжения Путина в Украину, но у Байдена нет никаких планов по визиту в Украину", – написала Псаки.

Она добавила, что Белый дом объявит дополнительные подробности о поездке позже в воскресенье.

Ранее в Белом доме анонсировали, что Байден на следующей неделе может приехать в Брюссель на саммит ЕС. Он также может посетить саммиты НАТО и G7.





Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире CNN косвенно пригласил президента США во время этой поездки посетить Украину.