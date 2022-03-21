Зеленский – Германии: Закройте порты, откажитесь от поставок

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к немецкому народу. Он призвал Германию прекратить экономические связи с РФ и не финансировать тем самым войну России против Украины.

"Не спонсируйте пожалуйста военную машину этой страны – России. Ни одного евро для оккупантов. Закройте для них все ваши порты. Не поставляйте товары. Отказывайтесь от российских энергоресурсов. Давите, чтобы Россия ушла из Украины. Я верю и я знаю, что мир возможен, но вы должны давить и действовать, чтобы к миру прийти", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что без торговли с Германией и Европой, без этих компаний и банков у России не будет денег на войну.

Президент отметил, что Украина воюет с одной из самых больших армий мира, против ракет, бомб, артиллерии, самолетов и вертолетов, на которых россияне уже сейчас пишут "На Берлин".

"Потому что они хотят пойти дальше – намного дальше, чем Украина. Они хотят пойти везде, они хотят пойти к вам. Мы воюем против оккупантов, которые застрелевают беженцев на дорогах, убивают мирных людей, создают искусственный голод целым городам, сжигают жилые кварталы", – сказал Зеленский.





20 марта Зеленский обратился к Кнессету и народу Израиля. В своем обращении он сказал, что РФ пытается уничтожить украинский народ подобно тому, как нацистская Германия пыталась уничтожить евреев.

