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Украина
21 марта 22, 15:00
В Киеве и области усиливают комендантский час
Виталий Кличко
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С сегодняшнего дня, 21 марта, с 20:00 и до 07:00 23 марта в Киеве и области усилят комендантский час.
Передвигаться по городу без спецпропусков запрещено. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в своем видеообращении.

«Комендантский час в Киеве и области снова будет усилен. Начнется сегодня в 20:00 и продлится до 7 часов утра 23 марта. То есть – до послезавтра.

Магазины, аптеки, заправки, заведения работать завтра не будут. Поэтому прошу всех оставаться дома или в укрытиях – по сигналу тревоги. По городу сможет передвигаться только транспорт по спецпропускам. Соблюдаем правила военного положения.

Верим в наши вооруженные силы! Вместе выстоим! Слава Украине!» – подчеркнул Виталий Кличко.
ITC.ua
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