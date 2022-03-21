В Киеве и области усиливают комендантский час

Передвигаться по городу без спецпропусков запрещено. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в своем видеообращении.





«Комендантский час в Киеве и области снова будет усилен. Начнется сегодня в 20:00 и продлится до 7 часов утра 23 марта. То есть – до послезавтра.





Магазины, аптеки, заправки, заведения работать завтра не будут. Поэтому прошу всех оставаться дома или в укрытиях – по сигналу тревоги. По городу сможет передвигаться только транспорт по спецпропускам. Соблюдаем правила военного положения.





Верим в наши вооруженные силы! Вместе выстоим! Слава Украине!» – подчеркнул Виталий Кличко.