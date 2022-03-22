Харьков: погиб 96-летний бывший узник нацистских концлагерей

В Харькове погиб бывший узник нацистских концлагерей – 96-летний Борис Романченко. Об этом сообщает мемориал Бухенвальда и Дора-Миттельбау со ссылкой на его родственников.

Сообщается, что Романченко, выживший в нацистских концлагерях во времена Второй мировой, погиб в Харькове от российских обстрелов.

"Как мы узнали от его близких, наш друг Борис Романченко, который пережил нацистские лагеря Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен, был убит в прошлую пятницу в результате взрыва бомбы в своем доме в Харькове", – сказано в сообщении.

По словам внучки Романченко, он жил в многоэтажном здании, в которое попал снаряд.

В мемориале отметили, что Борис Романченко интенсивно работал над памятью о нацистских преступлениях и был вице-президентом Международного комитета Бухенвальд-Дора.





Не имея успехов в боях против ВСУ, они усиленно обстреливают дома мирных жителей и объекты инфраструктуры.





По данным Харьковской ОГА, этой ночью российские оккупационные войска активизировались и нанесли 58 артиллерийских, минометных ударов и ударов из реактивных систем залпового огня по территории области.