Это похищение: Оккупанты вывозят украинских детей в Россию

Об этом заявили в МИД Украины.

"По полученной информации, 19 марта российские оккупационные войска незаконно вывезли на территорию российской федерации 2389 детей, находившихся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Принудительное перемещение гражданского населения на территорию государства-агрессора, в частности детей, имеет признаки похищения. Такие действия являются грубым нарушением международного права, в частности, международного гуманитарного права", – заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Украинские дипломаты призвали международное сообщество немедленно отреагировать на незаконный вывоз детей, усилить давление на Россию с тем, чтобы вынудить ее прекратить варварскую войну против украинского народа.

"Факты похищения детей, равно как и сотни других фактов преступлений российских оккупантов против гражданских людей в Украине, тщательно документируются правоохранительными органами. Виновные в этих преступлениях будут привлечены к ответственности", – предупредили в МИД.