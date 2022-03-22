Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
21 марта 22, 17:58
Это похищение: Оккупанты вывозят украинских детей в Россию
МИД
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Вывоз оккупационными войсками на территорию Российской Федерации 2389 детей с временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей имеет все признаки похищения

Об этом заявили в МИД Украины.

"По полученной информации, 19 марта российские оккупационные войска незаконно вывезли на территорию российской федерации 2389 детей, находившихся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Принудительное перемещение гражданского населения на территорию государства-агрессора, в частности детей, имеет признаки похищения. Такие действия являются грубым нарушением международного права, в частности, международного гуманитарного права", – заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Украинские дипломаты призвали международное сообщество немедленно отреагировать на незаконный вывоз детей, усилить давление на Россию с тем, чтобы вынудить ее прекратить варварскую войну против украинского народа.

"Факты похищения детей, равно как и сотни других фактов преступлений российских оккупантов против гражданских людей в Украине, тщательно документируются правоохранительными органами. Виновные в этих преступлениях будут привлечены к ответственности", – предупредили в МИД.
liga.net
Ещё по теме:
Боевики на Донбассе обстреляли детский сад и жилой дом:видео
В Луганской области оккупанты расстреляли мирный митинг
РФ готовит авиаудары из Беларуси по городам Украины
Под Киевом враг расстрелял колонну женщин и детей:7 погибших
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Оккупанты обстреляли семьи, выехавшие из Мариуполя
noimageОккупанты обстреляли участников митинга за Украину в Херсоне
noimageХарьков: погиб 96-летний бывший узник нацистских концлагерей
noimageВ Киеве и области усиливают комендантский час
noimageЗеленский – Германии: Закройте порты, откажитесь от поставок
Лента новостей