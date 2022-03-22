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Украина
21 марта 22, 21:13
Оккупанты обстреляли семьи, выехавшие из Мариуполя
Мариуполь
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В Запорожской области под обстрел российских оккупантов попали автомобили семей, которые ехали из Мариуполя

В больницу с ранениями доставлены четыре ребенка. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его информации, сегодня более 20 автобусов пытаются двигаться по зеленым коридорам.

"Очень непросто было пересечь линию столкновения, потому что шли обстрелы. Надеюсь, нам удастся вывезти людей и вернуть их в нормальные условия жизни", – написал Старух.

Четыре ребенка, по его данным, доставлены в больницу. Трое детей попали под обстрел в Пологовском районе Запорожской области. Семьи ехали из Мариуполя. Один ребенок в тяжелом состоянии. Еще одна семья попала под обстрелы в Каменском Васильевского района. Там также госпитализирован ребенок в тяжелом состоянии.

"Эти изверги продолжают воевать с детьми. Но за все придется ответить. За каждого ребенка. За каждую жизнь", – отметил глава ОВА.
liga.net
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