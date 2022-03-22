Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
22 марта 22, 11:04
В плен взяли русского подполковника. На нем было белье ВСУ
русский подполковник
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Бойцы 128-й бригады взяли высокопоставленного штабиста в ходе боя на Николаевщине.

Бойцы 128 бригады взяли в плен высокопоставленного штабиста 58-й российской армии, начальника группы информационно-психологического противодействия воинской части 47084 российской армии, сообщили на странице бригады в фейсбуке.

Он попался в ходе боевой стычки в Николаевской области.

На нем было нижнее белье и носки ВСУ.

Русские бросили значительные силы, пытаясь освободить, говорят в бригаде.

"Отчаянные попытки врага освободить пленного понятны – Кошель был на прямой связи с командующим 58 армии РФ Михаилом Зуском, которому лично делал ежедневные доклады. Кстати, сам Зусько родом из Украины – из небольшого с. Ветлы Камень-Каширского района Волынской области" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что после того, как 58 армия РФ пыталась продвинуться вглубь Николаевщины и была разбита, Зуска неформально "окрестили" самым бездарным российским генералом.

Вот данные пленника – Кошель Александр Олегович, 5 апреля 1982 года, личный номер Ф-905994, воинское звание – подполковник. Постоянное место дислокации в/ч 47084 – г.Владикавказ в республике Северная Осетия – Алания.
liga.net
Ещё по теме:
Макрон выразил Путину "озабоченность" из-за Мариуполя
Си Цзиньпин поговорил с Байденом об Украине
Три кольца обороны. Как защищают Киев
Пленные будут восстанавливать то, что разрушили в Украине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Сорок святых-2022: главные традиции и что нельзя делать
noimage300 оккупантов в Сумской области отказались выполнять приказ
noimageСоздан сайт со списком знаменитостей, поддерживающих рф
noimageЗа сутки обезвредили 6 авиабомб и 300 единиц взрывчатки
noimageОккупанты обстреляли семьи, выехавшие из Мариуполя
Лента новостей