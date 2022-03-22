В плен взяли русского подполковника. На нем было белье ВСУ

Бойцы 128 бригады взяли в плен высокопоставленного штабиста 58-й российской армии, начальника группы информационно-психологического противодействия воинской части 47084 российской армии, сообщили на странице бригады в фейсбуке.

Он попался в ходе боевой стычки в Николаевской области.

На нем было нижнее белье и носки ВСУ.

Русские бросили значительные силы, пытаясь освободить, говорят в бригаде.

"Отчаянные попытки врага освободить пленного понятны – Кошель был на прямой связи с командующим 58 армии РФ Михаилом Зуском, которому лично делал ежедневные доклады. Кстати, сам Зусько родом из Украины – из небольшого с. Ветлы Камень-Каширского района Волынской области" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что после того, как 58 армия РФ пыталась продвинуться вглубь Николаевщины и была разбита, Зуска неформально "окрестили" самым бездарным российским генералом.

Вот данные пленника – Кошель Александр Олегович, 5 апреля 1982 года, личный номер Ф-905994, воинское звание – подполковник. Постоянное место дислокации в/ч 47084 – г.Владикавказ в республике Северная Осетия – Алания.