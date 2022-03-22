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22 марта 22, 12:04
Сорок святых-2022: главные традиции и что нельзя делать
Сорок святых
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Женщины пекут булочки в виде жаворонков и молятся о своих мужьях и сыновьях
Сегодня, 22 марта, православные чтут 40 святых. Этот праздник посвящен памяти Сорока Севастийских мучеников . А в народе этот день называли праздником Сороки.

События, которым посвящен церковный праздник, имеют далеко не праздничные предпосылки, и происходили в начале IV века в турецком городе Севастии. Что это за день, на какие традиции, запреты и приметы стоит обратить внимание , читайте в нашей статье.
 
40 святых: немного истории

Во времена правления римского императора Флавия Лициния, который был известен жестоким гонением христианства, сорок лучших воинов приняли суровую смерть во имя веры во Христа .

Эти воины были родом из Каппадокии и находились на служении в дружине императора Лициния. Они проповедовали христианскую веру и отказались приносить жертву языческим богам, за что были преданы жестоким пыткам. Затем их раздели и отправили замерзать в ледяную воду Севастийского озера .

Видя стойкость христиан, к ним присоединился римский воин Аглай и также вошел в ледяную воду. Измученных воинов казнили , перебив им ноги, затем сожгли на костре, а останки выбросили в воду.
 
Спустя три дня сорок Севастийских мучеников явились во сне епископу Петру, чтобы их похоронили по христианскому обычаю , что и было выполнено.

В день их смерти православная церковь чтит память 40 святых : Кирион, Кандид, Домн, Исихий, Ираклий, Смарагд, Евноик, Уалент, Вивиан, Клавдий, Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн, Ксанфий, Илиан, Сисиний, Ангий, Аетий, Флавий, Акакий, Екдикий, Лисимах, Александр, Илий, Горгоний, Феофил, Дометиан, Гаий, Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакердон, Николай, Уалерий, Филоктимон, Севериан, Худион, Мелитон и Аглай.

40 святых: традиции дня

- традиционно верующие ходили в храм, читали молитву 40 мученикам и ставили 40 свечей ;
- в этот период с юга возвращались 40 разных видов птиц , неся на крыльях весну, первыми из которых были жаворонки;
- на 40 святых хозяйки пекли 40 булочек в виде жаворонков , раздавали их детям призывать весенних птиц;
- в праздник Сороки люди наряжали цветами и лентами ветви деревьев, закликая весну ;
- в этот день девушки гадали на свою судьбу, женихов, любовь и будущее;
- замужние женщины и матери молились Сорока святым о своих мужьях и сыновьях , чтобы они благополучно вернулись домой.

Что нельзя делать в день Сорока святых

- как и в другие значимые церковные праздники, на 40 святых под запретом домашняя и грязная работа : нельзя шить, стирать, убирать, заниматься тяжелым физическим трудом;

- в день 40 святых не нужно одалживать деньги ;

- категорически нельзя ругаться, ссориться , выяснять отношения, проявлять агрессию;

- нельзя нарушать Великий пост, однако допустимо небольшое его послабление – можно есть пищу с растительным маслом и выпить немного вина.

Источник: segodnya.ua
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