Удар по столичной Оболони. Один человек погиб, трое ранены

Один человек погиб, трое получили ранения. Об этом сообщает КГГА.

Благодаря действиям сил противовоздушной обороны удалось сбить ракету, которая могла поразить другие объекты города.

Еще одна ракета системы залпового огня "Смерч" упала в Днепр и не сдетонировала. Никто не пострадал.

С начала полномасштабного вторжения российские войска повредили в столице 72 жилых дома, 6 частных усадеб, 11 школ и 5 детских садов, сообщили в КГГА.

Продолжается борьба с диверсионно-разведывательными силами противника. За 27 дней сопротивления в Киеве задержаны 162 диверсанта, в том числе в составе 14 групп.