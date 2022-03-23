Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
22 марта 22, 22:25
Удар по столичной Оболони. Один человек погиб, трое ранены
взрыв
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В результате удара, нанесенного оккупантами по жилому массиву Оболонского района столицы, загорелись два здания и грузовик

Один человек погиб, трое получили ранения. Об этом сообщает КГГА.

Благодаря действиям сил противовоздушной обороны удалось сбить ракету, которая могла поразить другие объекты города.

Еще одна ракета системы залпового огня "Смерч" упала в Днепр и не сдетонировала. Никто не пострадал.

С начала полномасштабного вторжения российские войска повредили в столице 72 жилых дома, 6 частных усадеб, 11 школ и 5 детских садов, сообщили в КГГА.

Продолжается борьба с диверсионно-разведывательными силами противника. За 27 дней сопротивления в Киеве задержаны 162 диверсанта, в том числе в составе 14 групп.
liga.net
Ещё по теме:
Украина. 200 часов войны России против Украины
В Николаеве ракета попала в казарму, восемь жертв
Войска РФ остановлены на всех направлениях
Враг обстрелял Нежин, есть жертвы
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Под Мариуполем оккупанты захватили эвакуационную колонну
noimageСорок святых-2022: главные традиции и что нельзя делать
noimage300 оккупантов в Сумской области отказались выполнять приказ
noimageСоздан сайт со списком знаменитостей, поддерживающих рф
noimageЗа сутки обезвредили 6 авиабомб и 300 единиц взрывчатки
Лента новостей