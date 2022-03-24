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Новости
Украина
24 марта 22, 09:34
В Бердянске уничтожен большой десантный корабль РФ – фото
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Во временно оккупированном Бердянске уничтожен большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Орск": появились фото и видео

В порту временно оккупированного Бердянска уничтожен российский большой десантный корабль "Орск". Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских Сил Украины.

ВМС ВСУ опубликовали фото и видео горящего корабля, на записи слышны звуки детонирующих боеприпасов.

По данным росСМИ, "Орск" Черноморского флота РФ зашел в Бердянск 21 марта для доставки военной техники российским оккупантам – в частности, бронетранспортеров. Всего, по данным росСМИ, в войне против Украины задействовано 10 больших десантных кораблей РФ.


Бердянск находится под временной оккупацией российских войск практически с первых дней войны. 

20 марта сообщалось, что из Бердянского морского порта исчезли пять кораблей с несколькими десятками тонн украинского зерна.  
liga.net
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