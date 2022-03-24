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Новости
Украина
24 марта 22, 09:42
В СНБО рассказали, что делать в случае химической атаки
противогаз
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По данным ЦПД при СНБО, Россия готовит химическую атаку против Украины.

По данным Центра противодействия дезинформации при СНБО, российские войска готовят химическую атаку. Соответствующий пост и алгоритм действий при химатаке опубликованы в telegram-канале ЦПД.

По данным центра, враг готовит химатаку. Отмечается, что каналы РФ ежедневно распространяют фейки о мифических лабораториях в Украине, которые якобы создают химическое оружие.  В ЦПД пишут, что так враг "обрабатывает" население России, чтобы заявить о применении химического оружия "националистами против мирного населения".

"Подчеркиваем: в Украине нет таких лабораторий", – говорится в сообщении ЦПД.

В случае химической атаки следует:

1. Плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы.

2. Заклеить щели в окнах бумагой или скотчем.

3. Включить ТВ или радио для получения инструкций.

4. Предупредить близких об опасности и возможной эвакуации.

В случае эвакуации во время химической атаки:

1. Возьмите аптечку.

2. Оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи.

3. Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком).

4. Покиньте помещение по лестнице.

5. Не прикасайтесь на улице ни к каким предметам.
liga.net
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