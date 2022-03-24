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Новости
Украина
24 марта 22, 09:50
Двадцять дев’ята доба війни: яка ситуація в Украіїні
танк
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Станом на ранок 24 березня, двадцять дев’ятої доби війни, в Генштабі ЗСУ опублікували оперативні дані

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На жодному із них противнику не вдалося досягти успіху.Угруповання військ стримують противника на зазначених напрямках, проводять стабілізаційну операцію та виконання завдань територіальної оборони.

Авіація ворога продовжує активні дії, завдає ударів з повітря, протягом останньої доби зафіксовано понад 250 літаковильотів (на 60 більше ніж 22 березня).

Основними цілями противника залишаються об’єкти військової та цивільної інфраструктури у:

Київській, 
Чернігівській, 
Харківській областях.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ.

За попередню добу було уражено 11 повітряних цілей ворога:

7 літаків, 
1 БПЛА, 
1 вертоліт, 
2 крилаті ракети.

Інформація про їх остаточне збиття уточнюється.

На тимчасово зайнятих територіях Херсонської області, у зв’язку з мирними протестами проти окупації, ворог вдається до терору місцевого населення, активно застосовує підрозділи росгвардії для запобігання проведенню зазначених акцій цивільної непокори окупаційній владі.

Противник продовжує втрачати живу силу та техніку на всіх напрямках. Триває тотальний спротив українського народу.
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