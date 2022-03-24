Двадцять дев’ята доба війни: яка ситуація в Украіїні

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На жодному із них противнику не вдалося досягти успіху.Угруповання військ стримують противника на зазначених напрямках, проводять стабілізаційну операцію та виконання завдань територіальної оборони.

Авіація ворога продовжує активні дії, завдає ударів з повітря, протягом останньої доби зафіксовано понад 250 літаковильотів (на 60 більше ніж 22 березня).

Основними цілями противника залишаються об’єкти військової та цивільної інфраструктури у:

Чернігівській,