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Новости
Украина
24 марта 22, 10:00
"Мы увидим, кто друг": Зеленский о трех саммитах
Зеленский
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Украина ожидает от партнеров решительных шагов

В четверг, 24 марта, в Брюсселе состоятся саммиты НАТО, ЕС и G7. Украина ожидает от партнеров решительных шагов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что Украина представит мощную позицию на трех саммитах.

"24 марта в Брюсселе пройдут сразу три важных саммита. Важных для каждого из нас. Саммиты НАТО, ЕС, G7. Поддержать свободу должны политики. Они должны поддержать борьбу за жизнь. Мы ожидаем серьезных шагов. Мы знаем, что россияне уже начали лоббировать свои интересы. И это интересы войны. Мы знаем, что они работают с некоторыми партнерами. Они хотят загасить тему войны. На этих трех саммитах будет наша мощная позиция. На этих трех саммитах мы увидим кто друг, кто партнер, а кто продался и предал", - заявил Зеленский.
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