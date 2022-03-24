В Харьковской области оккупанты похищают детей – ГПСУ

Об этом сообщает Госпогранслужба.

По данным ГПСУ, россиянам донесли, что у мужчины есть оружие, собранное на местах боевых действий. Захватчики отправили местных коллаборантов разобраться.

Хозяина дома они не нашли, поэтому, по согласованию с российскими офицерами, забрали двух его несовершеннолетних сыновей. Их отец выехал в другой населенный пункт за гуманитарной помощью, чтобы прокормить полугодовалого внука, рассказали украинские пограничники.

Коллаборанты начали по телефону шантажировать мужчину. Он признался, что действительно нашел возле дороги один автомат и готов отдать его за детей. Предатели ответили, что за один автомат готовы отдать только одного сына, или придется договариваться, сообщили в ГПСУ.

"Этот пример – очередное доказательство, что Россия не признает правила ведения войны и грубо нарушает нормы международного права, а преступления, совершаемые Российской Федерацией, соизмеримы с преступлениями Гитлера", – говорится в сообщении.