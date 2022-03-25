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Новости
Украина
24 марта 22, 20:51
Первый обмен военнопленными. Домой едут 10 украинцев
Российские военнопленные
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По условиям обмена "Сапфир" также будет возвращен Украине и будет отправлен в порт в Турции.

Сегодня, 24 февраля, по приказу президента Владимира Зеленского состоялся первый полноценный обмен военнопленными между страной-оккупантом Россией и обороняющейся от ее агрессии Украиной. Об этом сообщила на брифинге министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"В обмен на 10 захваченных в плен оккупантов мы вытащили 10 наших военнослужащих", – сказала она.

Помимо этого, сегодня россиянам отдали 11 гражданских российских моряков, которых Украина спасла с затопленного судна возле Одессы. Взамен домой возвращаются 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир", которое оккупанты захватили при попытке забрать украинских военных с о-ва Змеиный.

По условиям обмена "Сапфир" также будет возвращен Украине и будет отправлен в порт в Турции.

Также сегодня Рада усилила ответственность за пособничество государству-агрессору.
liga.net
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