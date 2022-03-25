По Чернигову бьют каждые 15 минут. Люди в подвалах без еды

Россия регулярно сбрасывает на Чернигов 250-500-килограммовые бомбы. Большинство местных жителей уехали, спасаясь от обстрелов. Оставшиеся часто хаотично прячутся в неизвестных для местной власти подвалах.

Оккупанты готовят исключительно по жилым домам и социальным объектам. Ни один военный объект уничтожен не был, говорит руководитель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Что будет с Черниговом после того, как оккупанты разбомбили единый мост, соединявший его с Киевом, грозит ли городу гуманитарная катастрофа и какова ситуация во временно оккупированных районах области – интервью Чауса LIGA.net.

– Какая сейчас ситуация в Чернигове?

– Чернигов находится под постоянными обстрелами. Погибают люди. Если два-три дня назад я говорил о "черниговской сотне", то сейчас я уверенно могу говорить, что мы подходим к 200 погибшим мирным жителям в Чернигове.

Люди деморализованы, потому что постоянно прилетаете, и ты не знаешь, куда оно прилетит в следующий раз. Есть авианалеты. На нас сбрасывают 250 и 500-килограммовые бомбы, разрушающие все вокруг себя. Есть артиллерийские и минометные обстрелы. Очень многие сидят в подвалах.

– Какие объекты российские оккупанты выбирают для обстрелов?

– Никакого военного объекта уничтожено не было. Обстреливаются больницы, садики, школы, стадионы, библиотеки и жилые дома.

– С какими проблемами сталкивается в таких условиях Чернигов?

– Проблема в том, что есть известные нам объекты укрытия. Но люди от безысходности хаотично прячутся в подвалах. Есть места, где люди за неделю не видели еды. Поэтому наша главная задача – идентификация всех мест укрытия, чтобы в каждое из них доезжали хотя бы вода и продовольствие.

И в этом городе помогают волонтеры. Я их благодарю каждый день. Они снабжают питанием тех, кто остался в городе и сидит в подвалах.

– Какие масштабы разрушений в Чернигове?

- Существенные. Они целятся по жилым домам и социальным объектам. Это ужасно. Но делать финансовые оценки масштабов мы будем после победы, потому что прилетает каждые 15 минут. Следственные органы все фиксируют.

– Какая сейчас гуманитарная ситуация в городе?

- На сегодняшний день Чернигов без электричества и, соответственно, без водо- и теплоснабжения. Частично есть газоснабжение.

- А насчет продуктов? Магазины работают?

- Частично. Плюс работают волонтеры. Мы принимаем гуманитарную помощь и стараемся ее развозить.

– Есть ли проблемы с доставкой гуманитарных продуктов?

– Сегодня не стало автомобильного моста. Единственного моста, который соединял нас с Киевом. Но мы работаем, все будет хорошо.

- То есть, даже после разрушения моста остается возможность провозить в Чернигов гуманитарные грузы?

- Доставка гуманитарного груза организована. Больше не могу сказать.

– Есть ли еще у местных жителей возможность уехать?

– После того, как разбомбили мост, мы прекратили любые выезды местного населения из Чернигова. Сколько это будет продолжаться – посмотрим.

– Можно ли сравнивать нынешнее состояние Чернигова с Мариуполем?

- Очень трудно сравнивать – разные города, разные потери. Я хотел бы сравнивать Чернигов довоенный и послевоенный.

– Российские войска заходят в город?

– Нет, не заходят. Мы отбиваем атаки врага.

– Как часто в Чернигове ловят российских диверсантов?

– Бывает, работают ДРГ. Но следует понимать, что уровень патриотизма и сопротивления у местного населения очень высок.

Можно долго говорить о героических поступках, которые работники облэнерго, Черниговгаза и водоканала совершают под взрывами и обстрелами.

- Как вы оцениваете вероятность оккупации города?

– Я считаю, что мы отстоим свой город.

– Какие населенные пункты Черниговской области сейчас временно оккупированы российскими войсками?

– Я точно не буду их перечислять, потому что эту информацию видит и враг, а он не всегда скоординирован, поскольку находится на чужой земле.

Есть общины, где отсутствует связь с главой ОТГ. Таких населенных пунктов не так много, но я их называть не могу.

В некоторые поселки и городки нам удается доставить пищевые продукты и медикаменты. Но есть и такие, к которым мы не доезжаем. И если мы передадим туда продукты, то их съест москальская мразота.

– Есть общее понимание, что происходит в этих населенных пунктах?

– Там находятся регулярные силы РФ.

– Какая у оккупантов тактика? Они ходят по квартирам, запугивая и угоняя активных жителей? Или просто окопались в админзданиях и ждут подкрепления?

- По-разному. Где-то они приезжают в громаду и договариваются, что если местные их не будут трогать, то они не будут к ним ездить. Но ставят рядом свой блокпост и несколько раз в неделю приезжают и контролируют. Таких громад очень много. И там висят украинские флаги.

-Заходит ли в оккупированные города росгвардия для попыток следить за "порядком"? Пытаются ли они вводить свои правила, в частности, комендантский час и т.д.?

– В нескольких громадах мы фиксировали такие заезды. О комендантских часах мне неизвестно. Есть некоторые громады, к которым у нас вообще нет доступа, и мы не понимаем, что там происходит.

- Что известно о главах этих населенных пунктов? Есть ли среди них предатели?

- Есть информация о нескольких похищенных головах ОТГ. По почти всем ОТГ враг проводит работу по части принятия российской власти. Но ни одного случая измены мне на сегодняшний день неизвестно. Все головы патриотически настроены.

Фиксируются попытки в двух-трех местах на севере раздавать "гуманитарку". Где-то, может быть, люди берут, но это точно не массово.

– Какая гуманитарная ситуация в оккупированных городах?

– Кроме нескольких населенных пунктов, в которых стоит враг, по области организована доставка продовольствия и медикаментов.

Громады у нас дружеские, они обмениваются друг с другом. На сегодняшний день большой гуманитарной проблематики я не вижу.

– Какой процент местных жителей остался в оккупированных городах?

- В Чернигове осталось чуть меньше половины населения. Если говорить о других крупных городах, то я бы в среднем минусовал 20%.

- Пытаются ли оставшиеся выходить на акции протестов?

– Выходят там, где нет агрессора и бомбардировок.

– Что бы вы посоветовали жителям оккупированных городов?

- У нас должна быть холодная голова и каждый – выполнять свою работу. Это единственный путь к победе. Все остальное сделают вооруженные силы Украины.