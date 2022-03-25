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Новости
Украина
24 марта 22, 21:10
Российские оккупанты обстреляли сами себя, серьезные потери
Олег Синегубов
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Утром в Малой Рогани вертолет оккупантов "качественно отработал" свои же позиции – уничтожил большое количество личного состава и военной техники

Российские оккупанты обстреляли собственные позиции в Харьковской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Тelegram.

По информации Синегубова, утром в Малой Рогани вертолет оккупантов "качественно отработал" свои же позиции – уничтожил большое количество личного состава и военной техники.

"Именно эти оккупанты постоянно обстреливали Харьков из артиллерийского вооружения и РСЗО", – написал глава Харьковской ОВА.

Ранее сегодня российские оккупанты обстреляли пункт Новой почты, возле которого харьковчане получали гуманитарную помощь: погибли несколько человек, в три раза больше раненых.
liga.net
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