Российские оккупанты обстреляли сами себя, серьезные потери

Российские оккупанты обстреляли собственные позиции в Харьковской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Тelegram.

По информации Синегубова, утром в Малой Рогани вертолет оккупантов "качественно отработал" свои же позиции – уничтожил большое количество личного состава и военной техники.

"Именно эти оккупанты постоянно обстреливали Харьков из артиллерийского вооружения и РСЗО", – написал глава Харьковской ОВА.