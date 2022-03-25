Зеленский назвал друзей в ЕС и обрушился на Орбана. Видео

Украину в Европейском Союзе поддерживают ряд стран, с другими можно найти общий язык, а Венгрия должна определиться – с кем она. Об этом в обращении к Евросовету ЕС заявил президент Владимир Зеленский, также раскритиковав венгерского премьера Виктора Орбана.

Он отметил, что Украина вместе с европейскими партнерами готовится к членству в ЕС.

"Прошу, не опоздайте, пожалуйста. За этот месяц вы сравнили эти миры и увидели, кто чего стоит, и что Украина должна быть в ЕС уже в ближайшее время. По крайней мере, у вас для этого все есть. А у нас есть шанс", – сказал президент.

После этих слов Зеленский охарактеризовал отношения со странами ЕС:

Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словения, Словакия, Чехия, Болгария, Хорватия – "За нас".

Франция – "Эммануэль (Макрон, президент Франции. – Ред.), я очень верю, что вы будете за нас".

Германия – "Я немного позже (скажу. – Ред.)"; "Верю, что в решающий момент Германия тоже будет с нами".

Италия – "Спасибо за поддержку".

Финляндия – "Знаю, что вы с нами".

Румыния – "Знает, что такое достоинство, а значит в решающий момент, будет за нас".

Греция – "Верю, что с нами".

Португалия, Ирландия – "Ну, практически".

Швеция – "Желто-синие всегда должны быть вместе".

Нидерланды – "За рациональных, значит, найдем общий язык".

Мальта, Дания – "Верю, что получится".

Люксембург – "Мы понимаем друг друга".

Кипр – "Очень верю, что с нами".

Испания – "Найдем общий язык".

Бельгия – "Найдем аргументы".

Австрия – "Вместе с украинцами для вас – это возможности".

Зеленский отдельно остановился на Венгрии и обратился к Орбану. Президент заявил, что Венгрия должна определиться, за кого она выступает.

Зеленский также сказал, что был на набережной Дуная в Будапеште, где расположен мемориал в виде ботинок жертв, убитых нацистами во время Второй мировой войны.

"Послушай, Виктор. Знаешь, что происходит в Мариуполе? Пожалуйста, если сможешь, сходи на свою набережную. Посмотри на ту обувь. И ты увидишь, как массовые убийства могут повторяться в современном мире. И это сегодня делает Россия. Та же самая обувь в Мариуполе. Там такие же люди. Взрослые и дети, и бабушки, и дедушки. Их там тысячи. И этих тысяч уже нет. А ты колеблешься, вводить санкции или нет, пропускать оружие (Украине через Венгрию. – Ред.) или нет, торговать с Россией или нет", – сказал президент.

Зеленский заявил, что уже нет времени колебаться – время решать.

"Нам нужна ваша поддержка. Мы верим в твой народ. Мы верим в ЕС. И мы верим, что в решающий момент Германия тоже будет с нами", – завершил речь Зеленский.



