В Харькове оккупанты обстреляли поликлинику, есть погибшие

Сегодня, 25 марта, российские оккупанты обстреляли Харьков, погибли мирные жители. Об этом сообщил в Телеграм глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его информации, обстрел произошел утром в Основянском районе Харькова.

Под огонь российской артиллерии и "Градов" попала городская поликлиника, в которой выдавали гуманитарную помощь.

"Пострадали семь человек, из которых четверо – умерли", – написал Синегубов.

Глава ОВА напомнил, что вчера днем российские войска обстреляли в Харькове пункт выдачи Новой почты: шесть человек погибли, 17 – пострадали.