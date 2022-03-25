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25 марта 22, 12:45
В Харькове оккупанты обстреляли поликлинику, есть погибшие
Олег Синегубов
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Под огонь российской артиллерии и "градов" в Харькове попала поликлиника, в которой выдавали гуманитарную помощь

Сегодня, 25 марта, российские оккупанты обстреляли Харьков, погибли мирные жители. Об этом сообщил в Телеграм глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его информации, обстрел произошел утром в Основянском районе Харькова.

Под огонь российской артиллерии и "Градов" попала городская поликлиника, в которой выдавали гуманитарную помощь.

"Пострадали семь человек, из которых четверо – умерли", – написал Синегубов.

Глава ОВА напомнил, что вчера днем российские войска обстреляли в Харькове пункт выдачи Новой почты: шесть человек погибли, 17 – пострадали.
liga.net
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