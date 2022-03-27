Россияне обстреляли Львов: три мощных взрыва

"В 16:30 произошли три мощных взрыва возле Львова со стороны Кривчиц, сейчас звучит воздушная тревога, поэтому всем сохранять спокойствие и пребывать в укрытиях", - сообщает Львовская ОВА.

В прошлый раз ракетный удар по Львову был нанесен 18 марта – по авиаремонтному заводу. Тогда пострадал один человек.

В ночь на 13 марта в результате обстрела Международного центра миротворчества и безопасности во Львовской области погибли 35 человек. Еще 134 получили ранения.

Мэр города Андрей Садовый предупредил о возможных повторных обстрелах и попросил жителей оставаться в убежищах.





Обновлено в 17:55





Глава Львовской ОВА сообщил, что произошли два ракетных удара в пределах Львова.





"Информация о том, что было попадание в жилой дом или другие объекты инфраструктуры, не подтвердилась. По предварительным данным, пострадали пять человек", – написал Максим Козицкий.



