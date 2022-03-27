Резников и Кулеба подарили Байдену обломок российской ракеты

"На этой фотографии мы с Алексеем Резниковым передаем президенту Байдену, государственному секретарю Блинкену и министру обороны Остину обломки одной из российских ракет, которыми был обстрелян Международный центр миротворчества и безопасности, более известный как "Яворовский военный полигон".

Сегодня в развитие контактов президентов Зеленского и Байдена мы договорились о следующих шагах для того, чтобы меньше таких ракет падало на украинскую землю. И, конечно, для того чтобы Украина победила", – написал Кулеба.













Всего оккупанты выпустили более 30 ракет.