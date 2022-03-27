Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
26 марта 22, 22:00
Резников и Кулеба подарили Байдену обломок российской ракеты
обломок российской ракеты
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Резников с Кулебой во время встречи с американским президентом в Варшаве подарили ему обломок российской боевой ракеты.

"На этой фотографии мы с Алексеем Резниковым передаем президенту Байдену, государственному секретарю Блинкену и министру обороны Остину обломки одной из российских ракет, которыми был обстрелян Международный центр миротворчества и безопасности, более известный как "Яворовский военный полигон".

Сегодня в развитие контактов президентов Зеленского и Байдена мы договорились о следующих шагах для того, чтобы меньше таких ракет падало на украинскую землю. И, конечно, для того чтобы Украина победила", – написал Кулеба.



В результате обстрела Международного центра миротворчества и безопасности во Львовской области погибли 35 человек. Еще 134 получили ранения. Авиаудар был нанесен из акватории Черного и Азовского морей.

Всего оккупанты выпустили более 30 ракет. 
liga.net
Ещё по теме:
Под Киевом оккупанты обстреляли эвакуационный автобус – фото
До Мариуполя не довезли гуманитарный груз из-за обстрелов
Оккупанты насильно вывозят мариупольцев на территорию РФ
Удар по столичной Оболони. Один человек погиб, трое ранены
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В МВФ рассказали, что спасет ВВП Украины
noimageЗастрелился командир танкового полка РФ – ГУР
noimageЗаписки добровольца о девяти днях службы в теробороне Киева
noimageКулеба рассказал, о чем договорились на встрече с Байденом
noimageРоссияне обстреляли Львов: три мощных взрыва
Лента новостей