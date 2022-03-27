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Новости
Украина
26 марта 22, 23:06
В МВФ рассказали, что спасет ВВП Украины
Украина
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С началом полномасштабного вторжения россии эксперты МВФ прогнозируют падение ВВП Украины на 10% в сравнении с прошлым годом.
Это при самом «положительном сценарии». А из-за остановки ключевых отраслей промышленности уменьшение производства ожидается на 25-30%. Если государство сделает ставку на IT, украинские компании смогут возобновить работу и принести более 20 млрд гривен налогов в бюджет. По результатам 2021 года, высокие технологии занимают второе место по экспорту услуг с долей в 37%.

Естественно, на рост повлияют многие факторы: продолжительность войны, влияние на человеческий капитал, инфраструктуру и доверие международных клиентов. Но даже сейчас стабильная работа IT – это залог финансовой поддержки ВСУ и волонтеров. Согласно данным, только за первые 10 дней войны IT-компании Украины собрали более 710 млн. гривен на нужды военных и гуманитарные проекты.

«IT-отрасль значительно помогала Украине до войны, играет важную роль во время и будет играть еще больше после. В 21 веке войны нужно выигрывать умом и технологиями, а не ракетами и танками. Стране нужны системы принятия военных решений, управления дронами, координации войск, аналитики дезинформации и специальные поисковые системы. В этом может помочь IT-отрасль и низкий поклон инженерам, приближающим нашу победу», -  сказал заместитель исполнительного директора МВФ от Украины Владислав Рашкован

Эксперт считает, что после завершения войны государству нужно уделить большое внимание образованию, учить детей кодингу и алгоритмическому мышлению в начальной школе. Также стоит развивать бизнес-образование для создания IT-продуктов в Украине.

источник: itc.ua
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