Ситуация в регионах на утро 27 марта

По состоянию на утро 27 марта ведутся интенсивные бои в Херсонской области, ВСУ пытаются отбить Рубежное в Луганской области, продолжаются обстрелы Харькова, идут бои под Киевом и в Донецкой области. В Волынской области силами ПВО были сбиты три ракеты из Беларуси, ракетные обстрелы во Львове и в Ровенской области.

Об этом сообщается в сводках облгосадминистраций, предоставленных LIGA.net.

Киевская область

Эпицентром событий остаются громады Бучанского района – Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Гостомельская. Обстрелы и бои в населенных пунктах вдоль Житомирской трассы. В остальных районах, относительно спокойно.

Черниговская область

Оборонительные сражения вокруг Чернигова. Российские оккупанты обстреливают окрестности города с дальних расстояний, характер разрушений уточняется. Несколько воздушных тревог по Чернигову и области.

Херсонская область

Продолжаются интенсивные бои в ТГ Нововоронцовка, территорию которой заняли ВСУ. Обстрелы продолжаются с обеих сторон. Кроме того, бой продолжается в районах, находящихся возле Николаевской области, а именно в Станиславе и Александровке. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Луганская область

ВСУ пытаются выбить российскую армию из Рубежного и Попасной, где оккупанту отчасти удалось закрепиться. В некоторых районах этих городов продолжаются уличные бои. В Попасной, при поддержке артиллерии, враг пытался совершить штурм, однако понес потери. Повреждена в результате обстрелов школа в селе близ Лисичанска, инфраструктура станции скорой помощи в Северодонецке и два оптовых склада города. В результате действий агрессора пострадали два человека, спасены из-под завалов – четверо.

Харьковская область

Харьков: обстрелы города оккупантами с дальних расстояний продолжались и ночью. Вечером снова обстреляли "Источник нейтронов". Повреждения еще не установили.

Идет "зачистка" ВСУ освобожденных территорий в Харьковском районе.

По области: продолжаются бои в Изюмском направлении.

Волынь

Вчера вечером силы ПВО в небе над областью сбили три ракеты, выпущенные из Беларуси. В остальном относительно спокойно.

Львовская область

Вечером состоялись 2 ракетных обстрела Львова, в результате которых пострадали база хранения горючего и бронетанковый завод.

Ровенская область

Накануне вечером – ракетный удар по нефтебазе. Пожар локализован. Ущерб устанавливается. Без жертв.

Донецкая область

Обстановка в основном без изменений по основным направлениям. Поэтому с мест сообщают, что "ночь прошла относительно спокойно"

Ночью под обстрелами была Светлодарская ТГ: в поселке Зайцево во время обстрела окрестностей загорелась трава, камыш. Повреждены несколько нежилых помещений. Пожар местные ликвидировали самостоятельно. Пострадавших нет.

Закарпатье, Житомирская, Кировоградская, Днепропетровская, Винницкая, Хмельницкая, Тернопольская, Черкасская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Николаевская, Одесская области – спокойно или относительно спокойно, в некоторых регионах звучали воздушные тревоги.