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Украина
27 марта 22, 12:09
Генштаб опубликовал данные о потерях врага на 27 марта
война в Украине
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Генштаб ВСУ опубликовал свежие данные по потерям врага – по состоянию на 27 марта.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 16600 человек,
танков – 582,
боевых бронированных машин – 1664,
артиллерийских систем – 294,
РСЗО – 93,
средств ПВО – 52,
самолетов – 121,
вертолетов – 127,
автомобильной техники – 1144,
кораблей/катеров – 7,
цистерн с ГСМ – 73,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 56,
специальной техники – ​​21,
пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
liga.net
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