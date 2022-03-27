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Новости
Украина
27 марта 22, 12:12
Ряд общин ушли из Московского патриархата в ПЦУ
Епифаний
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ПЦУ 25 марта сообщила, что 28 общин в 9 областях официально перешли из УПЦ (Московского патриархата) в независимую православную церковь

Украинская православная церковь 25 марта сообщила, что 28 общин в 9 областях официально перешли из Украинской православной церкви (Московского патриархата) в независимой Православной церкви Украины.

Такое решение граждан и общин ПЦУ поддержала и заявила, что настало время определиться и выбрать, на чьей стороне прихожане.

"Настало время сделать выбор – совестью и сердцем: ви на стороне агрессора, безжалосного убийцы мирного населения или на стороне родной вам земли, ее людей, ее Церкви? Не будьте помощниками "русского мира", молчаливыми подельниками России".  

Предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний так же написал об этом в своем Твиттере и добавил, что "двери Православной Церкви Украины открыты для всех". 

Десятки громад, низка монастирів у різних областях України вже добровільно і усвідомлено виконали свій канонічний обов’язок і послідували Томосу про автокефалію, зробивши вибір на користь Церкви і України. Двері Православної Церкви України та наші серця відкриті для всіх!

— Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) March 26, 2022 

В УПЦ напомнили гражданам, которые хотели бы прекратить любые связи з Московским Патриархатов, что Священный Синод Православной Церкви Украины принял решение "О чрезвычайном порядке принятися в Православную Церковь Украины", (постановление №25).  
liga.net
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