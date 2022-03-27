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Новости
Украина
27 марта 22, 12:19
Оккупанты насильно вывезли в РФ примерно 40 000 украинцев
эвакуация
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Российские войска принудительно вывозят мирных украинских граждан вглубь оккупированных территорий или в РФ

Российские оккупанты похитили примерно 40 000 украинских граждан. Об это сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает пресс-служба Кабмина.

"Оккупант цинично тысячами похищает людей из зон боевых действий или временно оккупированных территорий, вывозит в неизвестном направлении – по квазигуманитарным коридорам, которые сам создает без согласования с Украиной, – заявила Верещук. – Украина делает все, чтобы спасти и вернуть своих граждан".

Вице-премьер рассказала, что Россия препятствует эвакуации украинцев из Мариуполя и в то же время создает альтернативную "гуманитарную реальность".

По ее словам, российские войска принудительно вывозят мирных украинских граждан вглубь оккупированных территорий или в РФ.

По подобной схеме оккупанты действуют и на временно оккупированной части Киевской области, пытаясь насильно вывозить украинцев в Беларусь.

Верещук назвала ориентировочное количество незаконно депортированных Россией украинцев – около 40 000.

Она констатировала бессилие в этой ситуации таких международных институций, как Международный красный крест и ООН.
liga.net
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