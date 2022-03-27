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Новости
Украина
27 марта 22, 15:59
В ЛНР заговорили о "вхождении в состав РФ"
ЛНР
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Главарь подконтрольной Кремлю террористической организации ЛНР, которую режим в России признал "государством" на востоке Украины, анонсировал предстоящий псевдореферендум о вхождении в состав РФ

Заявление коллаборациониста Леонида Пасечника об этом распространили российские СМИ.

"Референдум о вхождении в состав России может пройти в ЛНР в ближайшее время", – сказал ставленник Москвы во временно оккупированном Луганске.

СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. 

Чуть позднее Кремль начал войну на Донбассе, которая со временем перешла в позиционно-окопную.Москва отрицала участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". 

Задачей РФ все эти годы было, чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР как гособразований, реинтегрировала ОРДЛО на этих условиях, и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

В феврале 2022-го Россия "признала Л/ДНР", а 24.02.2022 полномасштабно вторглась в Украину под фальшивыми предлогами, среди которых была некая "защита Донбасса".
liga.net
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