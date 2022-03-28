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Новости
Украина
27 марта 22, 23:11
Зеленский о "военной победе": интервью сотрудникам росСМИ
Зеленский
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Президент Зеленский считает, что заставить Россию освободить всю территорию Украины невозможно, ведь это приведет к третье мировой войне

Военной победой для Украины будет сокращение числа жертв, сроков войны, а также возвращение российских войск на рубежи, которые были до широкомасштабного вторжения. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в первом с начала полномасштабной войны интервью сотрудникам росСМИ.

Один из интервьюеров спросил, какую военную цель ставит Зеленский и как представляет себе военную победу.

"Максимально уменьшить количество жертв, сократить сроки этой войны. Вывести войска РФ на компромиссные территории – а это все, что было до 24 февраля, до нападения. Пускай вернутся туда", – ответил президент.

Зеленский считает, что заставить Россию полностью освободить всю территорию "невозможно, это приведет к третье мировой войне".

"Поэтому я и говорю: это компромисс. Вернитесь туда, с чего все началось, и там попытаемся решить вопрос Донбасса, сложный вопрос Донбасса", – сказал он.

Зеленский добавил, что хочет закончить войну, но не хочет, чтобы у Украины были сотни тысяч погибших. Он сказал, что не рассматривал силового нападения ни на Донбасс, ни на Крым, ведь понимал, какой бы была цена этих территорий, пусть даже отвоеванных.
liga.net
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