Ситуация в регионах на утро 28 марта

По состоянию на утро 28 марта ракетно-бомбовые удары, авиаудары в Харьковской области, удар по нефтебазе в Луцке, обстрелы жилых домов, есть жертвы и погибшие. Стабильно напряженная ситуация в Донецкой и Луганских областях. Об этом сообщается в сводках облгосадминистраций, предоставленных LIGA.net.

Киевская область

Житомирская область:

Харьковская область

Волынь

Луганская область

Донецкая область

Херсонщина

Закарпатье, Кировоградская, Днепропетровская, Сумская, Винницкая, Ровненская, Хмельницкая, Тернопольская, Черкасская, Львовская, Полтавская, Запорожская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Николаевская, Одесская области – спокойно или относительно спокойно, в некоторых регионах звучали воздушные тревоги.

За прошедшие сутки Воздушные силы Украины уничтожили четыре самолета, один вертолет, два БПЛА разных типов и две крылатые ракеты. Также нанесли удары по определенным наземным целям и объектам оккупантов.

