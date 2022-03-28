Ситуация в регионах на утро 28 марта

По состоянию на утро 28 марта ракетно-бомбовые удары, авиаудары в Харьковской области, удар по нефтебазе в Луцке, обстрелы жилых домов, есть жертвы и погибшие. Стабильно напряженная ситуация в Донецкой и Луганских областях. Об этом сообщается в сводках облгосадминистраций, предоставленных LIGA.net.
Киевская областьРакетные удары и обстрелы населенных пунктов в Бучанском районе – с. Петрушки, Шпитьки, потери уточняются. Борщаговская ТГ, Вишневская ТГ – ракетный обстрел. Есть попадание в жилые дома. Святопетровское – обстрел поврежденного дома. Бои в Ирпене, Буче, Гостомеле. Обстрелы и бои в населенных пунктах вдоль Житомирской трассы.
Житомирская область:Ночью три ракетно-бомбовых удара: Житомирский и Коростенский районы. Двое раненых, 12 эвакуированных.
Харьковская областьХарьков: ночью оккупанты продолжали наносить удары с оружия дальнего действия по окраинам города. По области: авиаударами атаковали Оскол Изюмского района. Ракета попала прямо в один из жилых домов. Погибла семья из четырех человек. Четырехлетний ребенок ранен.
Ведутся активные бои в Изюме.
ВолыньВечером, около 22:00, был ракетный удар в нефтебазу на окраине Луцка. По предварительным данным, жертв нет. Тушение продолжается.
Луганская областьВ Северодонецке и Рубежном неустанные обстрелы. В пригороде Северодонецка, в селе Боровское, погиб ребенок.
ВСУ выбили россиян из одного из районов Рубежного. Всего на Донбассе и в Луганской области за день отбили 5 массированных атак российской армии – уничтожены танки, БМП, автотранспорт противника. Сегодня утром еще один погибший и раненый в Рубежном.
Донецкая областьСтабильно напряженно – по всей линии столкновения. Враг атакует, но не продвинулся. Блокада Мариуполя продолжается. Оккупанты не пропускают колонну автобусов из Запорожья в Бердянск для эвакуации мариупольцев, пока стоит перед въездом в город.
ХерсонщинаВ Херсонской области сильные взрывы. Чаще сообщения о боевых действиях приходили с территорий, которые граничат с Николаевщиной и Днепропетровщиной (Высокополье, Большая Александровка, Берислав, Снигиревка, Станислав). За последние сутки русские военные очень сильно обстреляли с. Станислав и пгт Великая Александровка, есть погибшие, среди них дети.
Закарпатье, Кировоградская, Днепропетровская, Сумская, Винницкая, Ровненская, Хмельницкая, Тернопольская, Черкасская, Львовская, Полтавская, Запорожская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Николаевская, Одесская области – спокойно или относительно спокойно, в некоторых регионах звучали воздушные тревоги.
За прошедшие сутки Воздушные силы Украины уничтожили четыре самолета, один вертолет, два БПЛА разных типов и две крылатые ракеты. Также нанесли удары по определенным наземным целям и объектам оккупантов.