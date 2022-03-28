Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
28 марта 22, 11:18
Ситуация в регионах на утро 28 марта
война в Украине
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Ракетно-бомбовые удары, авиаудары в Харьковской области, удар по нефтебазе в Луцке, обстрелы жилых домов, есть жертвы и погибшие

По состоянию на утро 28 марта ракетно-бомбовые удары, авиаудары в Харьковской области, удар по нефтебазе в Луцке, обстрелы жилых домов, есть жертвы и погибшие. Стабильно напряженная ситуация в Донецкой и Луганских областях. Об этом сообщается в сводках облгосадминистраций, предоставленных LIGA.net.

Киевская область

Ракетные удары и обстрелы населенных пунктов в Бучанском районе – с. Петрушки, Шпитьки, потери уточняются. Борщаговская ТГ, Вишневская ТГ – ракетный обстрел. Есть попадание в жилые дома. Святопетровское – обстрел поврежденного дома. Бои в Ирпене, Буче, Гостомеле. Обстрелы и бои в населенных пунктах вдоль Житомирской трассы.

Житомирская область: 

Ночью три ракетно-бомбовых удара: Житомирский и Коростенский районы. Двое раненых, 12 эвакуированных.

Харьковская область

Харьков: ночью оккупанты продолжали наносить удары с оружия дальнего действия по окраинам города. По области: авиаударами атаковали Оскол Изюмского района. Ракета попала прямо в один из жилых домов. Погибла семья из четырех человек. Четырехлетний ребенок ранен.
Ведутся активные бои в Изюме.

Волынь

Вечером, около 22:00, был ракетный удар в нефтебазу на окраине Луцка. По предварительным данным, жертв нет. Тушение продолжается.

Луганская область

В Северодонецке и Рубежном неустанные обстрелы. В пригороде Северодонецка, в селе Боровское, погиб ребенок.
ВСУ выбили россиян из одного из районов Рубежного. Всего на Донбассе и в Луганской области за день отбили 5 массированных атак российской армии – уничтожены танки, БМП, автотранспорт противника. Сегодня утром еще один погибший и раненый в Рубежном.

Донецкая область

Стабильно напряженно – по всей линии столкновения. Враг атакует, но не продвинулся. Блокада Мариуполя продолжается. Оккупанты не пропускают колонну автобусов из Запорожья в Бердянск для эвакуации мариупольцев, пока стоит перед въездом в город.

Херсонщина

В Херсонской области сильные взрывы. Чаще сообщения о боевых действиях приходили с территорий, которые граничат с Николаевщиной и Днепропетровщиной (Высокополье, Большая Александровка, Берислав, Снигиревка, Станислав). За последние сутки русские военные очень сильно обстреляли с. Станислав и пгт Великая Александровка, есть погибшие, среди них дети.

Закарпатье, Кировоградская, Днепропетровская, Сумская, Винницкая, Ровненская, Хмельницкая, Тернопольская, Черкасская, Львовская, Полтавская, Запорожская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Николаевская, Одесская области – спокойно или относительно спокойно, в некоторых регионах звучали воздушные тревоги.

За прошедшие сутки Воздушные силы Украины уничтожили четыре самолета, один вертолет, два БПЛА разных типов и две крылатые ракеты. Также нанесли удары по определенным наземным целям и объектам оккупантов.

liga.net
Ещё по теме:
Ночная авиабомбардировка Харьковщины: 8 жертв
Оккупанты ударили по общежитию и заводу в Житомире. видео
Враг обстрелял Нежин, есть жертвы
До Мариуполя не довезли гуманитарный груз из-за обстрелов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Арестович о позитивном и негативном сценарии для Мариуполя
noimageСегодня гуманитарных коридоров не будет – Верещук
noimageВраг нанес удар по нефтебазе в Луцке
noimageЗеленский о "военной победе": интервью сотрудникам росСМИ
noimageВ ЛНР заговорили о "вхождении в состав РФ"
Лента новостей