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Новости
Украина
28 марта 22, 11:29
Арестович о позитивном и негативном сценарии для Мариуполя
Арестович
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Советник главы ОП Алексей Арестович обрисовал позитивный и негативный сценарии для Мариуполя и зоны ООС: прогнозирует "какой-то средний вариант"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину обрисовал позитивный и негативный сценарии для Мариуполя и зоны ООС. По его мнению, будет "какой-то средний вариант".

Арестович напомнил, что противник сконцентрировал основные усилия на Донбассе и будет пытаться выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"Может ухудшиться (ситуация. – Ред.), улучшиться – пока не вижу перспективы. Тут надо избавиться от иллюзий. Мариуполю сложно. И, видимо, будет еще сложнее. Зоне ООС сложно и тоже, видимо, будет еще сложнее, потому что хихикать можно сколько угодно, но когда войска перебрасываются и концентрируются в одном направлении – можно быть трижды киборгом, но при соотношении (сил. – Ред.) один к 12 или один к 10 воевать немного трудно", – сказал представитель ОП, отметив, что украинское командование понимает ситуацию и тоже предпринимает соответствующие меры.

На фоне переброски российских войск из РФ и с севера Украины к Мариуполю и зоне ООС Арестович не исключает, что российским оккупантам все же удастся захватить Мариуполь, "хотя это будет отнюдь не просто и отнюдь не быстро". Вторым "самым неприятным возможным результатом" Арестович назвал окружение украинской группировки в зоне ООС. При этом он отметил, что дальше у российской армии не будет куда и чем двигаться, и она понесет серьезные потери, выполняя данную задачу.

Советник главы ОП назвал и возможные положительные сценарии:

– Мариуполь не возьмут, или там хотя бы сохранится сопротивление на отдельных участках;
– в зоне ООС украинские силы сдвинутся на подготовленные позиции, но в целом удержат линию фронта и не дадут взять себя в окружение.

Он добавил, что, по его мнению, "будет какой-то средний вариант".

На вчерашнем брифинге Арестович назвал основные цели российского руководства на конец марта (по мнению Банковой): окружить войска Украины в зоне ООС, "добить" Мариуполь, удержать оборону от контрнаступления Украины в районе Херсона.
liga.net
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