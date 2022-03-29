29 марта будут работать три гуманитарных коридора

На сегодняшний день согласовано 3 гуманитарных коридора.

Донецкая область

Из города Мариуполь в город Запорожье на собственном автотранспорте.

Также из Запорожья отправились автобусы для эвакуации мариупольцев из города Бердянск.

По адресу улица Мелитопольское шоссе, 87б в городе Бердянск для мариупольцев работает бесплатная дозаправка

Запорожская область

Из города Мелитополь в город Запорожье.

Автобусы и гуманитарная помощь выехали утром из Запорожья. Время их прибытия зависит от скорости прохождения блокпостов. После доезда в город автобусы будут собирать людей возле отделения ГСЧС 10, ул.Алексеева, 12.

Из города Энергодар в Запорожье в сопровождении машины ГСЧС в 10.00 отправляется колонна людей на частном транспорте. Место формирования колонны – напротив горсовета, улица Курчатова, 14

Также в город Энергодар в сопровождении ГСЧС из Запорожья отправилась колонна грузовиков с гуманитарной помощью.

Ирина Верещук также сообщила, что вчера удалось вывезти из Бердянска 880 мариупольцев, несмотря на отсутствие согласования со стороны оккупантов гуманитарного коридора.