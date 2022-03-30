В Черкассах наградили автора легендарной фразы – видео

Автор легендарной фразы российско-украинской войны о "русском боевом корабле", пограничник Роман Грибов, был награжден сегодня отличием "За заслуги перед Черкасской областью". Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табур

24 февраля, в день полномасштабного вторжения России в Украину, остров Змеиный в Черном море атаковали корабли оккупантов. Россияне поставили ультиматум: либо капитуляция, либо гибель гарнизона. Ответ защитников Змеиного был лаконичным и стал известным всему миру.

"Было честью поздравить на Родине нашего без преувеличения легендарного военного. Роман участвовал в обороне острова Змеиный. Черкащанин вместе с побратимами продемонстрировали всему миру твердость и крепость украинского духа, нашу несокрушимость", – пишет глава ЧОВА.



