Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
29 марта 22, 20:35
В Черкассах наградили автора легендарной фразы – видео
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
"Русский военный корабль, иди н*й"

Автор легендарной фразы российско-украинской войны о "русском боевом корабле", пограничник Роман Грибов, был награжден сегодня отличием "За заслуги перед Черкасской областью". Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табур

24 февраля, в день полномасштабного вторжения России в Украину, остров Змеиный в Черном море атаковали корабли оккупантов. Россияне поставили ультиматум: либо капитуляция, либо гибель гарнизона. Ответ защитников Змеиного был лаконичным и стал известным всему миру.

"Было честью поздравить на Родине нашего без преувеличения легендарного военного. Роман участвовал в обороне острова Змеиный. Черкащанин вместе с побратимами продемонстрировали всему миру твердость и крепость украинского духа, нашу несокрушимость", – пишет глава ЧОВА.


После отказа пограничников сдать Змеиный, оккупанты ударили по острову ракетами и артиллерией.Поздно вечером 24 февраля этот кусочек украинской территории в море был оккупировано. 

Первоначально появилась информация, что все защитники острова погибли. Позднее выяснилось, что это не так или частично не так. Когда конкретно защитников Змеиного вернули по обмену домой, неизвестно.

Спустя месяц после начала вторжения состоялся первый полноценный обмен военнопленными. 
liga.net
Ещё по теме:
РФ согнала к Украине практически весь флот - ЦОС
Украина выдержала самую трудную волну наступления
Обращение Зеленского в британском парламенте – видео
Первый обмен военнопленными. Домой едут 10 украинцев
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Арестович обьяснил, почему пока не деблокировали Мариуполь
noimageОтвода войск нет. Реакция на переговоры в Стамбуле
noimageШмыгаль назвал девять направлений работы Кабмина
noimageЕсли мир и будет заключен, русским нельзя верить. Никогда.
noimage20 000 мариупольцев уже насильственно вывезли в города РФ
Лента новостей