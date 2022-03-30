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Новости
Украина
29 марта 22, 20:39
РФ "сокращает" атаки на Киевском и Черниговском направлениях
оккупанты
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Генштаб ВСУ сообщает, что на 33-й день вторжения российские оккупанты не добились цели наступательной операции против Украины

Генштаб ВСУ сообщает, что на 33-й день вторжения российские оккупанты не добились цели наступательной операции против Украины: отмечается выведение отдельных подразделений армии захватчиков из Киевской и Черниговской областей.

Параллельно с этим сообщением глава российской переговорной делегации Владимир Мединский после встречи в Стамбуле заявил, что раунд переговоров был "конструктивным".

МО РФ также заявило, что "Россия решила кардинально сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях".

Украинский Генштаб, однако, подчеркивает: параллельно с выводом некоторых подразделений врага с упомянутых выше территорий сохраняется высокая угроза нанесения ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

В целом, отмечают у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, на Полесском направлении оккупанты ограничиваются обстрелами артиллерией, перегруппировкой имеющихся подразделений и частичным выводом на территорию Беларуси.

На севере Украины враг продолжает блокировать Чернигов, пытается постепенно уничтожать военные и гражданские объекты.

В направлении Броваров, на восток от Киева, оккупанты активных действий не производили.

Вчера, 28 марта 2022 года, Силы обороны Украины освободили от российских оккупантов город-герой Ирпень, западный пригород Киева.
liga.net
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