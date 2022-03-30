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Новости
Украина
29 марта 22, 21:05
Гарантами безопасности будут ведущие армии мира – Подоляк
переговоры
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Встреча в Стамбуле "позволила зафиксировать ряд важнейших договорных позиций, которые взяла к рассмотрению РФ

Странами-гарантами нашей безопасности по возможному договору, который должен завершить полномасштабную войну России против Украины, будут лучшие армии мира, "в том числе с ядерным компонентом". Об этом в комментарии Лиге сообщил по итогам раунда переговоров с российскими оккупантами в Турции советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Как выразился участник украинской делегации, встреча в Стамбуле "позволила зафиксировать ряд важнейших договорных позиций, которые взяла к рассмотрению РФ".

"Договор о гарантиях безопасности, по сути, предполагает не в теории, а на практике получить действенный инструмент защиты нашей территории и суверенитета. Странами-гарантами становятся, скажем так, ведущие армии мира, в том числе с ядерным компонентом, которые принимают на себя конкретные юридические обязательства по вмешательству в любой конфликт на территории Украины, по немедленным поставкам оружия", – пояснил он.

Подоляк отметил, что разрабатываемый договор позволит начать пересмотр старой модели глобальной безопасности, которая не проявила в нынешней ситуации эффективность, – и перейти к более действенным моделям.

"Украина выглядит сильно именно в качестве инициатора реформы глобальной архитектуры безопасности", – подчеркнул советник главы ОП.

Он также видит позитив в наличии РФ среди будущих подписантов гарантий безопасности. Подоляк назвал "революционным" предложенный Украиной 15-летний проект по деоккупации Крыма. По итогам встречи в Турции глава фракции Слуги народа Арахамия, также переговорщик, заявил, что гарантии безопасности для Украины по силе должны быть аналогичны 5-й статье устава НАТО.
liga.net
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