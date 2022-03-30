На Банковой назвали ключ к прекращению войны

Украина выступила инициатором реформы глобальной архитектуры безопасности, подчеркнул Михаил Подоляк.

Прямые двухсторонние переговоры по крымской проблематике и фиксация нынешнего положения на 15 лет – это революционное предложение на переговорах с Россией в Стамбуле. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во вторник, 29 марта.





"Это означает, как минимум, возвращение темы Крыма в переговорную повестку. До этого россияне категорически отказывались от этого. А, кроме того, позволяет сохранить нынешние юридические трактовки Крыма, так как для нас Крым, безусловно, является частью Украины. Отказ от взаимной военной эскалации по крымскому вопросу – ключ к общему прекращению войны", – написал Подоляк в Telegram.





Также он добавил, что в Стамбуле удалось зафиксировать ряд важнейших договорных позиций, которые приняла к рассмотрению Россия.





"Договор о гарантиях безопасности, по сути, предполагает не в теории, а на практике получить действенный инструмент для защиты нашей территории и суверенитета. Странами-гарантами становятся, скажем так, ведущие армии мира, в том числе с ядерным компонентом, которые берут на себя конкретные юридические обязательства – по вмешательству в любой конфликт на территории Украины, по немедленным поставкам оружия", – отметил Подоляк.





По его мнению, этот договор позволяет также начать пересмотр старой модели глобальной безопасности, которая не показала в нынешней ситуации эффективность, и перейти к более действенным моделям. Украина выглядит сильно именно в качестве инициатора реформы глобальной архитектуры безопасности, подчеркнул советник главы ОП.





"Отдельно скажу, что присутствие наряду с США, Великобританией, Турцией, Германией и прочими странами России в качестве страны-подписанта многостороннего договора накладывает на россиян много дополнительных обременений и позволяет нам не идти на сложный двухсторонний формат. Только в рамках многостороннего договора можно избежать традиционной российской необязательности по юридическим договорам", – резюмировал Подоляк.





Напомним, по итогам переговоров в Стамбуле в Офисе президента заявили, что появился рельный шанс на скорое завершение войны.



