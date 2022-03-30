Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
29 марта 22, 21:46
20 000 мариупольцев уже насильственно вывезли в города РФ
Мариуполь
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
У граждан Украины отбирают документы и отправляют в так называемые фильтрационные лагеря, после чего перенаправляются в отдаленные города РФ

Оккупанты уже вывезли на территорию РФ 20 000 мариупольцев, пишет Мариупольский городской совет.

По данным горсовета, у граждан Украины отбирают документы, удостоверяющие личность и отправляющих в так называемые фильтрационные лагеря. После чего люди перенаправляются в отдаленные города РФ. Принцип распределения и причины вывоза людей до конца остаются неизвестными.

Сегодня таким образом насильственно вывезли 70 человек из роддома №2 в Левобережном районе – это медицинский персонал и пациенты. Также ранее было известно о депортации персонала и пациентов городской больницы №1 – примерно 600 мариупольцев.

"Мы создаем базу депортированных жителей города и разрабатываем действенный механизм возвращения земляков. Это большая работа, которую мы реализуем под руководством главы Донецкой военной администрации Павла Кириленко. Мы сделаем все для того, чтобы вернуть людей домой", – подчеркнул мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
liga.net
Ещё по теме:
В Казахстане с начала протестов погибли 164 человека
Войска России обстреляли Николаев: горят жилые дома
РФ готовит авиаудары из Беларуси по городам Украины
Оккупанты не смогут установить власть на занятых территориях
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Арестович обьяснил, почему пока не деблокировали Мариуполь
noimageОтвода войск нет. Реакция на переговоры в Стамбуле
noimageШмыгаль назвал девять направлений работы Кабмина
noimageЕсли мир и будет заключен, русским нельзя верить. Никогда.
noimageНа Банковой назвали ключ к прекращению войны
Лента новостей