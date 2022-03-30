20 000 мариупольцев уже насильственно вывезли в города РФ

Оккупанты уже вывезли на территорию РФ 20 000 мариупольцев, пишет Мариупольский городской совет.

По данным горсовета, у граждан Украины отбирают документы, удостоверяющие личность и отправляющих в так называемые фильтрационные лагеря. После чего люди перенаправляются в отдаленные города РФ. Принцип распределения и причины вывоза людей до конца остаются неизвестными.

Сегодня таким образом насильственно вывезли 70 человек из роддома №2 в Левобережном районе – это медицинский персонал и пациенты. Также ранее было известно о депортации персонала и пациентов городской больницы №1 – примерно 600 мариупольцев.

"Мы создаем базу депортированных жителей города и разрабатываем действенный механизм возвращения земляков. Это большая работа, которую мы реализуем под руководством главы Донецкой военной администрации Павла Кириленко. Мы сделаем все для того, чтобы вернуть людей домой", – подчеркнул мэр Мариуполя Вадим Бойченко.