Шмыгаль назвал девять направлений работы Кабмина

Все ресурсы государства, прежде всего, направляются на силы обороны, заверил глава правительства.





Правительство наработало девять основных направлений того, как Украины будет жить, работать, накапливать ресурсы и защищаться в условиях полномасштабной войны. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства, сообщает пресс-служба Кабмина во вторник, 29 марта.





"Первый ключевой пункт – Армия превыше всего. Речь идет об обеспечении сил обороны всем необходимым. Денежные выплаты, оружие, техника, еда, горючее, развитие военно-промышленного комплекса. Все ресурсы, прежде всего, направляем именно на силы обороны", – заявил глава правительства.





Вторым направлением, по его словам, – является продовольственная безопасность. Сформированы стратегические запасы продуктов на несколько лет, оказывается помощь аграриям, запущена программа бесплатной раздачи ключевых социальных продуктов в прифронтовых городах.





Третий пункт – Новая экономическая политика. Как отметил Шмыгаль, такие меры как сокращение налогов, полная дерегуляция бизнеса, отмена импортного НДС и ввозной пошлины дадут мощный эффект и перезапустит экономику.





Четвертое направление – это еПоддержка и социальные программы помощи. Пенсии в марте проиндексировали. За апрель пенсии выплачиваются авансом в регионах, где идут боевые деяния. Все соцвыплаты платим. По программе еПоддержка выплатили по 6,5 тысяч гривен потерявшим работу. Такие выплаты уже получили 3,5 млн человек, – сообщил Шмигаль.





Кроме того, правительство запустило программу помощи вынужденным переселенцам Ты дома. Люди будут получать 450 гривен компенсации коммунальных услуг за каждого приютившегося переселенца.





"Отдельно государство будет выплачивать ежемесячно вынужденным переселенцам по 2 тысячи гривен для взрослых и по 3 тысячи гривен для детей или для лиц с инвалидностью. Бизнесу, который берет на работу переселенца, заплатим 6,5 тысячи гривен как частичную компенсацию зарплаты для этого человека", – отметил премьер-министр.





Шестой пункт – это Энергетический фронт. Денис Шмигаль подчеркнул, что Украина навсегда отсоединилась от энергосетей России и Беларуси и присоединилась к европейской энергосистеме ENTSO-E. Также, по его словам, все виды генерации работают, уголь на складах есть, газа – 9 млрд кубов в хранилищах. Кроме того, Украина сформировала договоренности с европейскими нефтеперерабатывающими заводами, чтобы страна была обеспечена горючим.





"Седьмой пункт – это Логистика военного времени. Укрзализныця стала одной из основных компаний для государства. Ежедневно перевозятся тысячи тонн грузов, сотни тысяч человек. Для автотранспорта открыли отдельные логистические маршруты. Строим новые склады на западной границе, а также планируем там уже в ближайшее время открывать новые пункты пропуска", – сообщил Глава Правительства.





Также премьер-министр назвал другие направления – Мир с Украиной и Восстановление Украины. Он выразил надежду, что поддержка партнеров не останется только на словах, и все увидят, что такое мир, объединенный вокруг Украины.





Ранее Шмыгаль заявил, что потери Украины от войны с Россией превышают 1 трлн долларов. По его словам, подсчет пока экспертный, но ущерб структурирован.



