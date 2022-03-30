Отвода войск нет. Реакция на переговоры в Стамбуле

После встречи в Стамбуле минобороны России объявила о сокращении интенсивности военных действий на севере Украины, но ВСУ отвода войск особо не заметило.

Встреча делегаций Украины и России стала первой, после которой стороны заявили о каком-то прогрессе. Украина представила свое видение гарантий безопасности для нашей страны, Россия заявила о сокращении военной активности возле Киева и Чернигова.









Будет договор





"Переговоры прошли конструктивно", - сказал журналистам по окончании встречи глава российской делегации Владимир Мединский.





Он сообщил, что российская сторона получила от Украины для рассмотрения понятно сформулированную их позицию для включения в договор."Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время, доложены президенту, и будет дан соответствующий наш ответ", - сказал Мединский.





Украина передала России свои предложения относительно договора о гарантиях безопасности для нее, который дает возможность закончить войну. Это должен быть международный договор, который будет подписан всеми гарантами безопасности, считает украинская делегация.





Такими гарантами Украина видит Великобританию, Китай, США, Турцию, Францию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль. Некоторые из них уже дали предварительное согласие.





В договоре, как предлагает Украина, также должен быть прописан действенный механизм взаимодействия стран-гарантов. По сути, это может быть похоже на 5-ю статью Устава НАТО ("нападение на одного члена альянса равнозначно нападению на весь альянс").





Если против Украины начинается война или иная форма вооруженной агрессии, то страны-гаранты на протяжении трех дней проводят консультации, а затем они юридически обязаны предоставить Украине помощь.





Как заявил участник переговоров с украинской стороны Давид Арахамия, это предложение пока лишь только было передано российской стороне, и сейчас Киев ожидает на него ответа.





Параметры договора





Украинская сторона предложила такую схему:





- Переговоры о статусе Крыма и Севастополя будут идти в течение 15 лет, стороны отказываются от вооруженного способа решения этого вопроса;





- вопрос о статусе и судьбе районов, контролируемых так называемыми "народными республиками", вынесен в отдельный пункт, его могут обсудить президенты двух стран на личной встрече;





- Украина готова согласиться на внеблоковый статус неядерной страны при наличии четких и жестких гарантий от ряда стран. Это должно быть закреплено документально.





- Предыдущий пункт (если договоренность о нем будет достигнута) фактически предусматривает, что на территории Украины не будут размещаться иностранные военные базы и военные контингенты.





- Украина обязуется не вступать ни в какие военно-политические союзы. Международные военные учения на территории Украины смогут проводиться только при согласии стран-гарантов.





- Участник переговоров со стороны Украины Александр Чалый пояснил, что до заключения мира Украина должна провести референдум, на котором граждане могут поддержать или отвергнуть предложенный вариант договора.





Подписание договора возможно только после полного прекращения огня. Затем договор должны ратифицировать парламент Украины и парламенты стран-гарантов.









Отвода нет





После переговоров Россия заявила об отводе войск от Киева и Чернигова, но так и не сделала этого.





"Разведка докладывает, что определенные части российских войск начали выходить. Но в то же время, на ближних подступах к Киеву продолжаются бои. Мы на данный момент не видим, что россияне начинают отходить со своих позиций. Мединский заявил, что в ближайшее время Генштаб РФ обнародует, как они собираются выходить. Но по состоянию на сейчас мы видим, что вокруг Киева никакого отведения российских войск пока нет", - сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.





"Я не верю в искренние намерения россиян прекратить войну. По состоянию на сейчас в планах Путина остается желание получить хоть какую-то победу, и он считает, что кратчайший путь к победе - это ситуация на Донбассе. Ни про какие быстрые переговоры сейчас речи не идет. Пока что говорится только об одном - заявили, что собираются отходить из Киева - тут у них действительно есть определенные проблемы, они в "мешке" и ничего сделать не могут. Они сейчас будут концентрироваться прежде всего на Мариупольском направлении, на Донбассе", - отметил Денисенко.





При этом глава российской делегации на переговорах Мединский отдельно отметил, что прекращать огонь РФ не собирается.





“Первый [шаг по итогам переговоров с Украиной] касается постепенной военной деэскалации на двух направлениях — киевском и черниговском. Это не прекращение огня — это наше стремление прийти к деэскалации хотя бы на этих направлениях”, — утверждает представитель страны-агрессора.









Реакция





Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не видет признаков того, что переговоры между Украиной и Россией "продвигаются эффективным путем", поскольку Соединенные Штаты не видели "признака подлинной серьезности" со стороны России.





"Есть то, что говорит Россия, и есть то, что Россия делает. Мы сосредоточены на последнем", – сказал Блинкен.





Он предупредил, что заявление России о сокращении боевых действий вокруг Киева может быть "средством, посредством которого Россия снова пытается отвлечь внимание и обмануть людей, чтобы они думали, что оно не делает того, что делает".





"Если они каким-то образом верят, что в попытке подчинить себе "только" восточную часть Украины и южную часть Украины могут преуспеть, то они снова глубоко обманывают себя", - сказал Блинкен.





Он призвал Россию "прекратить агрессию сейчас, прекратить огонь, отвести свои силы и, конечно, вести переговоры".



