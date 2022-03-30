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Новости
Украина
29 марта 22, 22:54
Арестович обьяснил, почему пока не деблокировали Мариуполь
Арестович
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Украина не может своими силами деблокировать Мариуполь, пока основная российская группировка действует севернее города

Украина не может своими силами деблокировать Мариуполь, пока основная российская группировка действует севернее города. Об этом рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью DW.

"Наши войска не пройдут по степи 120 километров под ударами авиации из аннексированного Крыма и Ростовской области РФ. Ни одна установка ПВО, следующая в колонне, не сможет отразить массированную воздушную атаку. Мы просто похороним резервы, которые есть и могут туда выдвинуться", – сказал Арестович.

По его словам, командир полка "Азов" это отлично понимает.

"Он недавно заявил, что Мариуполь оттягивает силы противника. Это Мариуполь помогает Украине, и это правда. Если бы не Мариуполь, эти силы были бы брошены на другие участки фронта", – добавил Арестович.

Потому с военной точки зрения деблокировать Мариуполь невозможно, оперативная обстановка пока не позволяет это сделать.
liga.net
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