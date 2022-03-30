Верещук просит демилитаризовать ЧАЭС, напомнив о Белгороде

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук вновь призвала Совбез ООН принять меры по демилитаризации зоны отчуждения Чернобыльской АЭС из-за угрозы самодетонации боеприпасов, что произошло вчера в российском Белгороде. Об этом она сказала на брифинге 30 марта.

"Вчера на складе Вооруженных сил РФ в российском Белгороде произошла самовольная детонация боеприпасов. Это пример типичного для россиян пренебрежения техникой безопасности и массового использования опасных боеприпасов времен Второй мировой войны", – заявила Верещук.

Министр напомнила, что вчера украинский Генштаб предупреждал об угрозе самодетонации боеприпасов, огромный состав которых Россия обустроила возле ЧАЭС.

"Россия должна немедленно вывести свои войска из Чернобыльской зоны. В контексте ядерной безопасности безответственные и непрофессиональные действия российских военных представляют очень серьезную угрозу не только Украине, но и сотням миллионов европейцев", – заявила глава Минреинтеграции.

Она отметила, что Украина требует от Совбеза ООН немедленно принять меры по демилитаризации зоны отчуждения ЧАЭС и введения туда специальной миссии ООН для устранения риска повторения Чернобыльской ядерной катастрофы в результате действий российских оккупационных войск.