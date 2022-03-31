Как Украина вернет Крым. И так ли важен сейчас этот вопрос?

Один из участников украинской делегации на переговорах в Стамбуле Михаил Подоляк называет предложение "прямых двусторонних переговоров по крымской проблематике и фиксации нынешнего положения на 15 лет" "революционным предложением". Чиновник видит революционность в возвращении темы Крыма в переговорную повестку.

Эта позиция, разумеется, не каждым будет воспринята положительно. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров требует не предать Украину и выражает уверенность, что украинские Вооруженные силы и украинская политическая нация не позволят никому уступить даже метр украинской территории, тем более Крым и Донбасс.

Позиции Подоляка и Чубарова, как видим, отличаются кардинально.

Но это – позиции украинских граждан, каждый из которых заинтересован в победе в войне, начатой Российской Федерацией против Украины. Однако есть еще одна позиция, без которой не удастся обсудить ни одно "революционное предложение" на переговорах, – позиция президента России Владимира Путина.

Для Путина Крым – это, уверен, базис, на котором выстроен весь современный российский режим. Именно оккупация и аннексия Крыма позволила "вернуть в небеса" путинский рейтинг, окончательно покончить даже с декоративной многопартийностью – все партии Государственной Думы проголосовали за аннексию Крыма.

Да что там с многопартийностью, даже с многоголосием в политике единственному депутату Госдумы, проголосовавшему против аннексии, Илье Пономареву, пришлось в буквальном смысле слова бежать из страны.

Именно аннексия Крыма окончательно превратила информацию в пропаганду – российские телеканалы с момента оккупации больше так и не приходили в сознание.

Именно аннексия Крыма окончательно превратила патриарха Кирилла в сотрудника президентской администрации. После нескольких недель колебаний патриарх поддержал "Крымнаш" и уже больше никогда не пытался хотя бы воздерживаться от поддержки даже тех путинских решений, которые создавали пропасть между ним и его паствой в Украине – все завершилось благословением войны в 2022 году.

Именно поэтому Путин, уверен, никогда не согласится ни с одним предложением, которое будет даже условно подразумевать, что он может усомниться в российской принадлежности Крыма. Подобные сомнения – это прямая дорога к краху системы, выстроенной Путиным. Именно поэтому среди условий, которые выдвигала российская делегация на переговорах в Беловежской пуще, – согласие Украины с российским статусом Крыма. И мы еще не знаем, отказался ли Путин от этого ультиматума.

Поэтому компромисс между Россией и Украиной – если сейчас вообще можно говорить о каких-то компромиссах – вовсе не "революционное предложение и вовсе не ультиматум о признании российского статуса Крыма. Думаю, компромисс – это то, что Крым останется за скобками переговорного процесса: Россия не настаивает на том, что Украина должна признать его российский статус, а Украина не изменяет своей Конституции и сохраняет в ней и Крым, и Севастополь.

Понятно, что каждому, кто мечтает о восстановлении территориальной целостности Украины, слышать это больно – но, похоже, это именно та реальность, в которой живет Украина. Живет вовсе не второй месяц, живет уже восемь лет.

С 2014 года мне неоднократно приходилось утверждать, что главный вызов для Украины – это вовсе не решить вопрос о том, как вернуть территории, оккупированные Россией, а в том, как не потерять новые территории и вообще сохраниться как государство на политической карте мира.

Для большинства моих соотечественников – и политиков, в том числе, – существовала совершенно другая повестка дня. Мы всерьез дискутировали о том, что же будет, если выполнить минские соглашения, многие, в том числе разумные и рассудительные политики и эксперты утверждали, что Путин хочет "впихнуть" оккупированные территории Донбасса в Украину и тем самым остановить процесс европейской и евроатлантической интеграции нашей страны.

Саммит "Крымской платформы", который удалось провести в 30 годовщину независимости нашей страны, воспринимался как одно из самых важных дипломатических достижений последних лет – мы вернули Крым в международную повестку!

У Путина, тем временем, похоже, была совершенно другая повестка. Как видно, российский президент готовился к оккупации Украины, свержению ее власти, созданию на ее территории новых "народных республик", которые потом можно будет присоединить к России.

И вот 24 февраля 2022 года эти планы начали осуществляться – и вся наша предыдущая повестка дня оказалась опровергнута самой жизнью. Но мы, украинцы, все еще продолжаем за нее цепляться. Цепляться даже в ситуации, когда только мужество украинских воинов и международная поддержка позволяют нам надеяться, что в ходе этой войны не будут утрачены новые украинские регионы, что захватчика удастся принудить покинуть оккупированные города.

Означает ли все это, что я не верю в возвращение Крыма? И Донбасса? Нет, как раз, напротив. Я совершенно уверен, что территориальная целостность Украины будет восстановлена.

Я не сомневаюсь, что сохранение Украины как государства и международные санкции против России приведут к краху агрессивного режима и к отказу новых российских властей от политики захвата чужих территорий. Если россияне захотят вернуться в цивилизованный мир, им придется отказаться не только от Путина. Им придется отказаться еще и от Крыма.

От украинцев – если только они действительно хотят жить в целостной стране – требуется, уверен, главное: защитить украинскую государственность и не дать Путину вновь стать признанным международным игроком.

Виталий Портников



